Po "dramatycznych prośbach" schronisko dla zwierząt do kontroli

Elbląscy urzędnicy rozpoczęli kontrolę elbląskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jak tłumaczą, to efekt „licznych pytań mieszkańców” dotyczącymi m.in. dotyczącymi między innymi problemów z zapewnieniem karmy dla zwierząt.

„Kochani! Jesteśmy, a właściwie to nasze zwierzaki są - w pilnej potrzebie! Dzięki Waszej natychmiastowej reakcji na nasz zimowy apel głoszący o kończących się zapasach karmy w schroniskowym magazynie, daliśmy radę. Nasze psy i koty miały pełne brzuchy, a my spokojne głowy, za co bardzo Wam dziękujemy! Teraz znowu nasze zapasy się kończą, karmy ubywa w zastraszającym tempie, a to dlatego, że codziennie jeść musi dostać 180 psiaków i 70 kotów znajdujących się pod naszą opieką... Bez Was będzie ciężko... Wierzymy, że i tym razem możemy liczyć na Waszą pomoc! — wpisy o takiej treści, umieszczone wraz m.in. z podziękowaniami dla darczyńców elbląskiego schroniska OTOZ Animals, pojawiły się w kwietniu na stronie facebookowej placówki.



Czy to znak, że w schronisku źle się dzieje? Tego nie wiadomo.



Wiadomo natomiast, że „w związku z licznymi pytaniami mieszkańców o sytuację finansową informuję, że prezydent zaniepokojony doniesieniami medialnymi oraz publikowanymi informacjami przez OTOZ Animals Schronisko w Elblągu, dotyczącymi między innymi problemów z zapewnieniem karmy dla zwierząt, podjął decyzję o wszczęciu kontroli merytorycznej i finansowej w schronisku” — czytamy w komunikacie opublikowanym przez serwis prasowy miasta.



Jak wyjaśniają urzędnicy, kontrola ma na celu wykazanie, czy zadanie publiczne, jakim jest opieka nad zwierzętami, jest realizowane efektywnie i rzetelnie, a także, czy prawidłowo i racjonalnie wykorzystywane są środki publiczne, które OTOZ Animals otrzymuje od miasta na realizację zadania.



„Czytając dramatyczne prośby o karmę, czy datki finansowe nasuwa się pytanie – na co wydatkowane są środki przekazywane z budżetu miasta? Pragnę bowiem zaznaczyć, że w przeważającej części schronisko utrzymywane jest ze środków budżetu miasta. Samorząd ma podpisaną 3-letnią umowę z OTOZ Animals na prowadzenie schroniska, która obowiązuje do 2020 roku. Miasto wywiązuje się ze swoich zobowiązań na bieżąco i to z nawiązką. Zgodnie z umową samorząd zobligowany jest do przekazania dotacji w wysokości 850 tys. złotych rocznie. Rozumiejąc jednak potrzeby zwierząt prezydent zwiększył na rok 2019 dotację o 50 tys. złotych i wynosi ona obecnie 900 tys.” — m.in. podaje komunikat elbląskiego magistratu.



Urzędnicy dodali, że „tym bardziej więc dziwią dramatyczne apele o wsparcie, które pojawiły się pod koniec kwietnia”.



Przedstawiciele schroniska, z którymi rozmawialiśmy przyznali, że nie jest to pierwsza kontrola, która prowadzona jest w azylu. Zapowiedzieli też, że do komunikatu z urzędu się ustosunkują.



Do sprawy wrócimy.