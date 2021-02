Odznaczeni "Za opiekę nad zabytkami"

12 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się uroczystość, podczas której wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski wręczył wyróżnionym osobom przyznane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” przyznawana jest jako zaszczytne wyróżnienie osobom w szczególny sposób zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Odznaka jest odznaczeniem dwustopniowym i nadawana jest w kolorze srebrnym lub złotym w szczególności osobom prowadzącym wieloletnią działalność w dziedzinie społecznej opieki nad dobrami kultury, posiadającym dorobek naukowy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków oraz osiągnięcia w projektowaniu i wykonywaniu prac konserwatorskich, jak również zasłużonym w popularyzowaniu zagadnień ochrony i konserwacji zabytków.

Charakterystyka osób wyróżnionych złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”:

Tomasz Gdula

Tomasz Gdula jest architektem, któremu zabytki są szczególnie bliskie sercu, czego dowodem jest ustanowienie we wrześniu 2019 roku przez Starostę Elbląskiego osoby Pana Tomasza Społecznym Opiekunem Zabytków. Pan Tomasz Gdula dla miasta Pasłęk pracuje społecznie od 2013 roku prowadząc działania na rzecz zachowania zabytków, ich dziedzictwa materialnego oraz przywrócenia im dawnej świetności. Wspomaga lokalny samorząd swoim doświadczeniem z zakresu architektury, urbanistyki i konserwacji zabytków, nie ustając w poszukiwaniu i zapraszaniu do miasta potencjalnych inwestorów. Aktywnie uczestniczy w działaniach zapobiegających niszczeniu zabytków. Motywuje lokalnych przedsiębiorców do inwestycji w zabytkową tkankę miasta pomagając wprowadzić nowe funkcje w zabytkową zabudowę z poszanowaniem jej charakteru i ocalałego detalu architektonicznego. Pan Tomasz Gdula jest inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych z zakresu ochrony zabytków na terenie naszego miasta. Równolegle do pracy konserwatorskiej dokumentuje, bada i upowszechnia dzieje miasta Pasłęk i dziedzictwa kulturowego regionu. Posiada bogatą kolekcję bardzo rzadkich, regionalnych kart pocztowych, starych fotografii, dokumentów dotyczących życia społecznego oraz literatury. Zawarte w nich wiadomości są często unikatowe i niedostępne w innych, dotychczas znanych źródłach. Ten cenny i ciekawy zbiór stanowi doskonałe źródło do pozyskiwania wiedzy o zabytkach regionu oraz dalszych badań historycznych, regionalnych, socjologicznych, kulturowych czy językowych. Dzieli się swoją kolekcją w mediach społecznościowych, systematycznie publikuje materiały i fotografie dokumentujące piękno zabytków naszego miasta i okolic na prowadzonej stronie „Kocham Pasłęk”. Pan Tomasz promuje miastoPasłęk i regionalną kulturę w kraju i za granicą. Dzięki swoim talentom menadżerskim, pracy społecznej oraz pasji do upowszechniania historii i kultury, szeroko oddziałuje na mieszkańców miasta starając się uwrażliwiać ich na delikatną materię jaką są zabytki. Z estymą dba o lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym te materialne, dzięki jego staraniom blask odzyskała kamienica w samym sercu pasłęckiego rynku. Pan Tomasz równolegle do swojej pracy zawodowej prowadzi remont wspaniałego zabytku techniki jakim jest pasłęcka wieża ciśnień. Z wielkim zaangażowaniem dba o teren i zabytkową zieleń wokół remontowanej wieży wodnej. W wolnych chwilach odnawia zabytkowe pojazdy. W przyszłości planuje założenie fundacji ratującej zabytki, zabytkowej kawiarni, oraz mini muzeum z salą wystawienniczą. Działania podejmowane przez Pana Tomasza Gdulę pozwoliły na przywrócenie do życia wielu ważnych dla kultury, historycznych miejsc. Pasłęcka wieża ciśnień którą Pan Tomasz remontuje stanie się niepowtarzalną wizytówką Pasłęka, jakiej trudno szukać w innych częściach regionu. Obiekty ocalone przez Pana Tomasza stanowią namacalne dziedzictwo kulturowe naszego kraju i jego przeszłości. Zabiegi podejmowane przez Pana Gdulę mające na celu propagowanie i upowszechnianie ochrony zabytków wśród turystów i gości odwiedzających Pasłęk i okolice są godne podziwu.

Jan Kozłowski

Jan Kozłowski jest pasjonatem historii, kulturoznawcą, podróżnikiem i miłośnikiem zabytków. W 2009 roku Pan Jan stał się właścicielem zabytkowego dworu w miejscowości Dawidy pod Pasłękiem. Ten prawie 300-letni barokowy obiekt jest dziełemJohanna Caspara Hindersina, architekta arystokratycznego pruskiego rodu Dohnów. Dwór Dawidy pozostawał w rękach rodziny Dohnów aż do końca II Wojny Światowej, po czym przeszedł na własność skarbu państwa. W skutek wielu zaniedbań i perturbacji Dwór Dawidy zaczął podupadać i chylić się ku ruinie. W latach 70 prywatny przedsiębiorca wykupił obiekt poddał remontowi i założył tam pensjonat który funkcjonował przez 20 lat, w momencie gdy interes a wraz z nim sam dwór zaczęły podupadać pojawił się Pan Jan Kozłowski który w 2009 roku odkupił cały zespół pałacowo-parkowy. Chcąc uratować ten jakże piękny zabytkowy obiekt Pan Jan musiał przeprowadzić generalny remont. Skala tego przedsięwzięcia była ogromna, całość prac remontowych trwała 5 lat w czasie których dwór wraz z założeniem parkowym poddane zostały starannej konserwacji. Prace remontowe w Dworze Dawidy objęły wymianę więźby dachowej, drewnianej konstrukcji budynku, stolarki okiennej i wszystkich instalacji, a zdziczały dworski park w którym zachowało się 12 pomników przyrody został zrewitalizowany. Pan Jan Kozłowski nie szczędząc środków i czasu, dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji dopiął swego i z sukcesem zakończył ten wymagający remont. W chwili obecnej na terenie Dworu Dawidy Pan Jan prowadzi hotel oferujący swym gościom niezapomniane przeżycia i kontakt z historią zaklętą w wiekowych murach i drzewach. Pan Kozłowski jako zapalony miłośnik lokalnej historii nie szczędzi sił aby zaznajomić swych gości z kulturą i historią nie tylko samego dworu ale też całego regionu. Miejsce stworzone na nowo przez Pana Jana Kozłowskiego przyciąga pasjonatów historii z różnych stron świata, którzy mają okazję obcować z tradycyjną regionalną kuchnią i produktami, ale także z zabytkami i dziedzictwem kulturowym regionu. Wysiłki włożone przez Pana Jana Kozłowskiego w przywrócenie świetności temu magicznemu miejscu jakim jest Dwór Dawidy zasługują na wyrazy najwyższego uznania. Odbudowa Dworu Dawidy nie jest jedynym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Pana Jana Kozłowskiego. Jednym z większych projektów zrealizowanych przez Pana Jana jest rewaloryzacja historycznego obiektu młyna wodnego w miejscowości Rudka koło Mińska Mazowieckiego. Obiekt ten potocznie nazywany „Nożownią” ze względu na mieszczącą się tam jeszcze przed I Wojną Światową wytwórnię noży, został poddany przez Pana Jana gruntownej odnowie poprzez wymianę całej konstrukcji drewnianej budynku, stropów i więźby dachowej, pokrycie dachu dachówką holenderką, wymianę wszystkich instalacji, wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej, adaptację strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu poprzez pogłębienie okolicznych stawów i budowę stylizowanego budynku gospodarczego. Działania te spowodowały, że młyn w miejscowości Rudka znów wygląda wspaniale i przyciąga turystów, którzy z ciekawością i zainteresowaniem zgłębiają historię i kulturowy aspekt tego miejsca. Działania podejmowane przez Pana Jana Kozłowskiego pozwoliły na przywrócenie do życia wielu ważnych dla kultury, historycznych miejsc. Obiekty ocalone przez Pana Jana stanowią namacalne dziedzictwo kulturowe naszego kraju i jego przeszłości. Zabiegi podejmowane przez Pana Kozłowskiego mające na celu propagowanie i upowszechnianie piękna polskich zabytków wśród turystów i gości odwiedzających miejsca którym przywrócił świetność są godne podziwu.

UM Pasłęk