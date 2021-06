Piękny finał plebiscytu Dziennika Elbląskiego. Górą kajakarze Silvanta

Przemysław Rojek, kajakarz UKS Silvant Kajak Elbląg, wygrał drugi raz z rzędu Plebiscyt Dziennika Elbląskiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2020 roku. Kajakarstwo rządzi w Elblągu, bo wśród laureatów znalazło się aż czterech reprezentantów tej dyscypliny sportu. Wybrano także najpopularniejszy klub, a kapituła redakcji wybrała sportowego działacza roku 2020.

W sobotni wieczór podczas Gali Sportu w Hotelu Młyn ogłosiliśmy wyniku 15 Plebiscytu Dziennika Elbląskiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców, a także po raz pierwszy w historii tego plebiscytu wybraliśmy Sportowego Działacza 2020 roku i Najpopularniejszy Klub.

Głównymi bohaterami gali oczywiście byli sportowcy - laureaci. Gościliśmy także samorządowców, przedsiębiorców i partnerów naszego plebiscytu, trenerów, działaczy oraz prezesów elbląskich klubów.

Uroczyste ogłoszenie wyników transmitowaliśmy na naszym Facebooku

Głosowanie w plebiscycie trwało cztery miesiące. Nasi Czytelnicy mogli głosować na 46 sportowców. To oni docenili przede wszystkim sukcesy elbląskich kajakarzy. Aż czterech przedstawicieli tej dyscypliny sportu znalazło się wśród dziesięciu najpopularniejszych sportowców, w tym jedna po raz drugi z rzędu na najwyższym stopniu podium.

Plebiscyt wygrał Przemysław Rojek, kajakarz UKS Silvant Kajak Elbląg, znalazł się na miejscu przed najmłodszą uczestniczką 15. plebiscytu, 16-letnią koleżanką klubową Julią Kot.

Trzeba też dodać, że wśród najlepszych znalazł się także najstarszy w historii naszych plebiscytów kajakarz oldboy, 55-letni Mirosław Kreczman, reprezentujący barwy Parafialnego Klubu Sportowego Korona Elbląg.

W gronie laureatów znaleźli się przedstawiciele sześciu dyscyplin sportowych, wywodzących się z siedmiu klubów sportowych. Tuż po ogłoszeniu, zdobywcy pierwszego miejsca, połączyliśmy się z Przemysławem Rojkiem, który przebywa na mistrzostwach Europy w kajakarstwie juniorów w Poznaniu, który powiedział:

— Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy i miłe słowa. Gratuluję wszystkim pozostałym laureatom plebiscytu. Każdy z nas ma swoje marzenia, plany i cele. Ja w minionym sezonie wielokrotnie stawałem na podium mistrzostw Polski, ale to dzięki sumiennej i wytrwałej pracy. Dziękuję trenerowi Wojciechowi Załuskiemu, rodzicom, sponsorom, bo oni też mają cząstkę mojego sukcesu. W tym sezonie jestem już seniorem i wcale nie zaprzeczam, że będę robił wszystko, by odnosić jak najwięcej sukcesów i dalej być w kadrze narodowej, oby tylko dopisywało zdrowie.

Wracając do wyróżnionych, nie można zapomnieć o Edwardzie Parzychu, który został Sportowym Działaczem 2020 roku. To osoba znana w sportowym światku miasta Elbląga. W 2018 roku zdecydował się zostać sponsorem tytularnym sekcji kajakowej, która wcześniej była w ZKS Olimpia Elbląg. To dzięki jego zaangażowaniu, sekcja która była w tarapatach finansowych, przyjęła nazwę UKS Silvant Kajak Elbląg i od tego czasu klub ma się dobrze.

Jego reprezentanci pracują z dużym zaangażowaniem i odnoszą liczne zwycięstwa jak i sukcesy nie tylko na mistrzostwach Polski. Na dziś aż siedmiu zawodników tego klubu jest reprezentantami Polski.

Jeśli chodzi o kluby, to najpopularniejszym został IKS Atak Elbląg , który minimalną ilością czterech głosów wyprzedził UKS Silvant Kajak oraz Truso. IKS Atak to jeden z prężniejszych klubów niepełnosprawnych w Polsce. Posiada trzynaście sekcji sportowych. Corocznie zawodnicy z każdej sekcji przywożą medale z mistrzostw Polski jak i mistrzostw Europy.

10 Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego 2020 roku:

1. Przemysław Rojek (kajakarstwo UKS Silvant Kajak Elbląg)

2. Julia Kot (kajakarstwo UKS Silvant Kajak Elbląg)

3. Krzysztof Sosnowski (golfista Tokary Golf Club Pasłęk}

4. Mateusz Zamojcin (karate AK Andrex Elbląg)

5. Adam Wiśniewski (judo IKS Atak Elbląg)

6. Mirosław Kreczman (kajakarstwo Parafialny Klub Sportowy Korona Elbląg)

7. Dominik Jaworski (piłka ręczna KPR Elbląg)

8. Joanna Waga (piłka ręczna Start Elbląg)

9. Rafał Wojtowicz (piłka siatkowa IKS Atak Elbląg).

10. Krzysztof Kownierowicz (kajakarstwo UKS Silvant Kajak Elbląg)

Wkrótce więcej zdjęć.

Jerzy Kuczyński