Kolejna tragedia. Zaginiony mężczyzna nie żyje. Policja odwołała poszukiwania

Policja odnalazła ciało mężczyzny, o którego zaginięciu informowała we wtorek 19 grudnia. Mieszkaniec Pasłęka wyszedł w sobotę rano do pracy i miał z niej wrócić do domu autobusem. Kiedy jednak nie wracał, a jego telefon pozostawał nieaktywny, rozpoczęły się poszukiwania.