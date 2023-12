Planowana zamiana stała się faktem. Miasto nabyło nieruchomość po byłej strażnicy przy ul. Bema

— Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, zaś nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa za cenę niższą niż wartość rynkowa — tłumaczy w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM W Elblągu.

Rzecznik nie przekazał nam, jakie miasto ma plany co do nieruchomości przy ul. Bema. Jednak podczas jednej z komisji radni nie kryli, że planują, aby w przyszłości powstała tam zabudowa mieszkaniowa.

Całej transakcji dokonano w cieniu walki rodziców o budynek zabytkowego Przedszkola nr 8, który znajduje się na działce obok byłej strażnicy. Jeszcze w lutym — przypomnijmy — władze miasta zapewniały rodziców, że budynek przedszkola wymaga ogromnych nakładów finansowych, których miasto się nie podejmie i nie zamierza remontować budynku. A w przyszłości zabytkowy obiekt zostanie najprawdopodobniej sprzedany. Ostatecznie po burzy medialnej i zaangażowaniem się w sprawę wiceministra Andrzeja Śliwki wycofano się z pomysłu likwidacji placówki. Jednak w pierwszej fazie rozmów z rodzicami, upór władz miasta co do „wygaszania” placówki był tak duży, że dyrektorka departamentu edukacji Małgorzata Sowicka, zapowiedziała, że jeśli rodzice dobrowolnie nie przepiszą dzieci do innych placówek, to „zostaną wyprowadzone z przedszkola” za pomocą przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

— Jest tam zapis mówiący o tym, że w sytuacji zagrożenia możemy wyprowadzić dzieci — mówiła podczas jednego ze spotkań Małgorzata Sowicka.

Na to, że sprawa z planowaną likwidacją Przedszkola nr 8 nie jest taka oczywista, wskazywał wówczas poseł Leonard Krasulski, który również zaangażował się w obronę placówki.

— Przy ul. Bema są 2 działki o bliźniaczych zabudowaniach: dawny sanepid i omawiane przedszkole. Obok jest straż pożarna, która przeprowadza się do nowej siedziby. W problemie przedszkola można się więc doszukiwać drugiego dna dotyczącego zagospodarowania terenu na tych działkach, to łakomy kąsek dla deweloperów — mówił Krasulski.