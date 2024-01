Braniewo silne małżeństwami. Tu zawiera ich się najwięcej

SPOŁECZEŃSTWO

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całej Polsce w roku 2022 na każde 1000 mieszkańców zawarto 4,1 małżeństw. Wśród wszystkich miast w 472 zawarto więcej małżeństw, natomiast w 507 miastach liczba małżeństw na 1000 mieszkańców była mniejsza od wartości krajowej.

Jak podaje portal polskawliczbach.pl, przeciętna liczba małżeństw na 1000 ludności dla miast wynosiła 3,8. W tym zestawieniu miasta powiatu braniewskiego zyskały następujące współczynniki:

- Braniewo 4,3;

- Frombork 1,4;

- Pieniężno 2,4.

"Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców to jedna z wielu statystyk demograficznych, która informuje o liczbie zawieranych małżeństw na danym obszarze w stosunku do liczby mieszkańców. Jest to wskaźnik, który pozwala ocenić, jak często ludzie decydują się na formalne związki małżeńskie. Wysoka liczba małżeństw na 1000 mieszkańców może świadczyć o stabilności społecznej i kulturowej oraz o dużej roli wartości rodzinnych w społeczeństwie. Z drugiej strony, niska liczba małżeństw może wskazywać na przemiany w kulturze i zachowaniach społecznych, takie jak mniejsza akceptacja dla instytucji małżeństwa, rosnącą rolę związków partnerskich, wolność w decydowaniu o swoim życiu, zmiany wartości kulturowych i społecznych" – opisują autorzy rankingu.

Dodają, że liczba małżeństw na 1000 mieszkańców jest również istotna dla analizy procesów demograficznych i przyszłych tendencji rozwoju społeczeństwa. Wysoka liczba zawieranych małżeństw wskazuje bowiem na perspektywiczne zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji demograficznej w dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony, niska liczba małżeństw może skutkować spadkiem liczby urodzeń i zwiększonym wiekiem populacji, co może wpłynąć na rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

— Jednak liczba małżeństw na 1000 mieszkańców nie daje pełnego obrazu sytuacji w społeczeństwie i jest jedynie jednym z wielu wskaźników. Ważne jest także analizowanie innych czynników wpływających na sytuację demograficzną, takich jak liczba urodzeń i zgonów, migracje ludności, wiek populacji, wykształcenie, sytuacja ekonomiczna itp. — podkreślają autorzy.

Według danych historycznych z 2010 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 5,9 małżeństw, a z 2002 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 5,0 małżeństw.

Opr. RAZ