Strajk Rolników: Zmiana godzin blokowania trasy S7. Policja prosi o śledzenie komunikatów

Do 10 marca zaplanowane są strajki rolników na trasie S7 przy wiadukcie w miejscowości Kmiecin. Policja apeluje o śledzenie komunikatów i zapoznanie się z planowanymi objazdami.

– Apelujemy do kierowców i podróżnych o cierpliwość i stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, którzy kierują na objazdy. Zachęcamy do monitorowania komunikatów policyjnych oraz lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją. Ponadto do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży, gdy nie jest to konieczne. Dzięki temu można będzie uniknąć ewentualnych utrudnień – podali policjanci.

Wyznaczone objazdy

Objazd w kierunku Elbląga dla pojazdów ciężarowych wyznaczono przez: węzeł S7 Żuławy Wschód – Rychnowo Żuławskie – Nowy Dwór Gdański – Tczewska – Warszawska – Starocińska – Marzęcino – Kępki – Bielnik – Kazimierzowo – kierunek S7.

Dla pojazdów osobowych: węzeł S7 Żuławy Wschód – Rychnowo Żuławskie – Kmiecin – Solnica – Jazowa – Kazimierzowo – kierunek S7.

W kierunku Gdańska dla pojazdów ciężarowych wyznaczono objazdy przez: Elbląg – Kępki – Marzęcino – Nowy Dwór Gdański – Rychnowo Żuławskie – kierunek S7.

Dla pojazdów osobowych: Elbląg – Jazowa – Solnica – Kmiecin – Rychnowo Żuławskie – kierunek S7.

Policja podała, że w Kępkach przejazd odbywa się przez wąski most, dlatego ruch odbywa się wahadłowo.

Wskazała również, że ruch od węzła Żuławy Wschód w stronę Gdańska i ruch w kierunku Malborka odbywa się płynnie.