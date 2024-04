Warto przeczytać: Lisa Aisato „Życie” [RECENZJA]

O wątpliwościach, wyborach i obowiązkach dorosłości. Chaosie życia rodzinnego. Tęsknotach i mądrościach, kłębiących się w siwych głowach staruszków. To opowieść o stracie i miłości. Odmalowana z niezwykłym kunsztem afirmacja życia. Książka, którą możesz podarować komuś, na kim ci zależy, a jeszcze lepiej samemu sobie, bo nikt nie ilustruje ludzkich lęków, nadziei i marzeń tak pięknie jak Lisa Aisato. I nikt tak pięknie i prosto o nich nie pisze. „Życie” to ciepła, a momentami mroczna opowieść dla dzieci w każdym wieku – 5-latków, jak i 105-latków, przełożona na język polski przez Wojciecha Manna. „Życie” to wyróżniona Nagrodą Księgarzy Norweskich 2019, olśniewająca książka Lisy Aisato, autorki ilustracji do bestsellerowej „Śnieżnej siostry” Mai Lunde. Jest to zbiór najlepszych ilustracji norweskiej artystki, układających się w fascynującą opowieść o przygodach dzieciństwa przeżywanych w krainie wyobraźni, w lasach pełnych rycerzy i elfów; burzliwym okresie dojrzewania, kiedy chęć buntu przeplata się z przemożną potrzebą wtulenia się w ramiona taty.O wątpliwościach, wyborach i obowiązkach dorosłości. Chaosie życia rodzinnego. Tęsknotach i mądrościach, kłębiących się w siwych głowach staruszków. To opowieść o stracie i miłości. Odmalowana z niezwykłym kunsztem afirmacja życia. Książka, którą możesz podarować komuś, na kim ci zależy, a jeszcze lepiej samemu sobie, bo nikt nie ilustruje ludzkich lęków, nadziei i marzeń tak pięknie jak Lisa Aisato. I nikt tak pięknie i prosto o nich nie pisze. „Życie” to ciepła, a momentami mroczna opowieść dla dzieci w każdym wieku – 5-latków, jak i 105-latków, przełożona na język polski przez Wojciecha Manna.

Tytuł tej książki dobrze oddaje jej treść, jest to bowiem coś na kształt biografii każdego człowieka, począwszy od dzieciństwa aż do starości. W zasadzie to bardziej album niż książka do czytania, a to dlatego, że treści w niej mało – na każdej stronie znajdują się krótkie zdania, a czasem nawet tylko ich część, opisujące to, co prawdopodobnie nas spotkało lub spotka w poszczególnych etapach życia. Zdecydowanie więcej uwagi przykuwają w nich prace w oryginalnym stylu, z którego jest znana Lisa Aisato.

Na końcu książki można sprawdzić, jaki jest tytuł tych ilustracji, skąd one pochodzą oraz w którym roku zostały wykonane. Znajdziemy tu zarówno kolorowe, bajkowe obrazy, jak i te nieco mroczniejsze, które mają na celu pokazanie, że życie składa się zarówno z lepszych momentów, jak i tych gorszych. Książka zawiera proste, acz jednocześnie mądre przesłanie, żeby korzystać możliwie jak najwięcej z okresu życia, w którym się właśnie znajdujemy – mamy tutaj wątki dotyczące dzieciństwa, okresu nastoletniego i wyzwań dorosłości, takich jak życie na własny rachunek, rodzicielstwo czy proces starzenia się.

„Życie” to na tyle uniwersalna pozycja, że w każdym czytelniku z pewnością wywoła różne emocje. Jednego skłoni do zadumy, drugiego wzruszy, w innym wywoła nostalgię i uruchomi w nim wspomnienia, jeszcze kolejnemu doda otuchy, a być może kogoś innego zachwycą same ilustracje i to na nich skupi swoją uwagę.

„Życie” to opowieść, która wzrusza i wywołuje uśmiech. Jest piękną lekcją uważności i wdzięczności. Myślę, że książka w szczególności przypadnie do gustu osobom wrażliwym w każdym wieku. Chociaż można ją przeczytać w ok. 15 minut, to polecam zatrzymać się dłużej na obrazkach, które dzięki wielkoformatowemu wydaniu jeszcze bardziej zachwycają i cieszą wzrok.

Agata Tupaj