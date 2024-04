Wróciła busem do miejscowości, w której mieszka, ale nie dotarła do domu. Policjanci z Elbląga proszą o pomoc w odnalezieniu 51-letniej Zofii Stasiak

W środę 3 kwietnia o godzinie 7:00 kobieta wyszła z miejsca zamieszkania w miejscowości Pagórki i udała się do miejscowości Kamiennik Wielki. Około godziny 14:00 busem wróciła do miejscowości Pagórki, ale nie dotarła do miejsca zamieszkania.

Pani Zofia ubrana była w kurtkę jesienno-zimową koloru czerwonego, czapkę wełnianą z pomponem koloru jasnego, jasne spodnie dżinsowe i czarne adidasy. Miała przy sobie czarną, skórzaną torebkę.