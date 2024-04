Lady Pank i Cleo zagrają na jednym koncercie. Przed nami Piwowary Braniewskie!

Grupa Lady Pank powstała we Wrocławiu w 1981 roku. Założycielem zespołu jest gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz. Drugim z założycieli rockowego giganta był Andrzej Mogielnicki – główny twórca tekstów Lady Pank. Frontmenem zespołu jest Janusz Panasewicz.

Gwiazdą tegorocznych Piwowarów będzie też piosenkarka Cleo, która pochodzi ze Szczecina. Karierę zaczynała w chórze gospel Soul Connection. Jest laureatką wielu nagród, między innymi Superjedynek czy Eska Music Award.

Piwowary Braniewskie to największa kulturalno-rekreacyjna impreza w Braniewie, która korzeniami sięga aż do lat 70. ubiegłego wieku. Pierwsze Piwowary w Braniewie odbyły się w 1977 roku i od razu zdobyły serca mieszkańców oraz turystów. Podczas festiwalu zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z okolicznych gmin, przygotowano specjalnie dla najmłodszych „Miasteczko Rekreacyjne”, a także zorganizowano szereg imprez sportowych.

W latach 90. Piwowary zyskały na popularności, a ich organizacja stała się coroczną tradycją w czerwcu. Barwne korowody i inscenizacje przyciągały tłumy, a przebierańcy w średniowiecznych strojach spacerowali ulicami miasta, tworząc niepowtarzalny klimat święta.

Impreza rozpoczynała się wczesnymi godzinami przedpołudniowymi, a wieczorem na miejskim amfiteatrze odbywały się koncerty największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Piwowary Braniewskie nie tylko integrowały społeczność, ale także promowały lokalne piwowarstwo, dziedzictwo kulturowe oraz tradycje regionu.

Niestety wraz z zamknięciem browaru zaprzestano organizowania tego popularnego wydarzenia. Ostatnie święto piwa odbyło się w 2002 roku. W 2013 miał w Braniewie miejsce Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego, przez niektórych określany mianem „prawie jak Piwowary”.

Na szczęście Piwowary Braniewskie powróciły w 2022 roku.



Wspólna zabawa, połączona z kulturą i tradycją, sprawia, że Piwowary Braniewskie są wyjątkowym wydarzeniem, które ma istotne znaczenie dla społeczności braniewskiej oraz dla turystów.

W tym roku Braniewo będzie również gospodarzem imprezy Festiwal Miast Cittaslow. Cittaslow, czyli powolne miasto, jest międzynarodowym ruchem, który ma na celu promowanie w mniejszych miejscowościach kultury harmonijnego życia. Ma to być alternatywa wobec globalizacji oraz wielkomiejskiego pędu. Cittaslow to również wykorzystywanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla organizacji miasta. Spokojne tempo życia ma tu być połączone z rozwojem miejskiej tkanki. Miasta należące do ruchu nie są stolicami regionów, zależy im na rozwoju silnych społeczności lokalnych. Promowane są lokalność, tradycja, ekologia, a także międzypokoleniowość i dbałość o zabytkową strukturę miejską. W Polsce do Cittaslow należy 38 miast.