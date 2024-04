Piąty Bieg i Marsz Nadziei coraz bliżej! Pola Nadziei to akcja organizowana przez Hospicjum Elbląskie im. Aleksandry Gabrysiak

W dalszym ciągu można się zapisywać na V Bieg i Marsz Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, który odbędzie się już 19 maja razem z Rodzinnym Piknikiem. – To wydarzenie sportowe nie tylko stanowi okazję do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale także jest istotnym elementem zbiórki funduszy na cele hospicjum – mówi Anna Podhorodecka.

„Pola Nadziei” to akcja organizowana przez Hospicjum Elbląskie im. Aleksandry Gabrysiak już od 2004 roku.

– Ta inicjatywa narodziła się w Fundacji Marie Curie Cancer Care z Edynburga już w 1988 roku – mówi Anna Podhorodecka z Hospicjum Elbląskiego.

– W ramach akcji we wrześniu i październiku sadzi się żonkile, które są symbolem nadziei. Wiosną, gdy kwiaty rozkwitają, przeprowadzane są kwesty, mające na celu wsparcie hospicjów w opiece nad ciężko chorymi osobami. To także niezwykle cenna lekcja empatii.

Tegoroczne Pola Nadziei rozpoczęły się w kwietniu, a zakończą w czerwcu. Do tej pory 13 kwietnia wolontariusze kwestowali w sklepach: Kaufland, Leclerc oraz CH Ogrody, a dzień później odbyły się kwesty w Parafiach Diecezji Elbląskiej.

– Od kwietnia do czerwca placówki edukacyjne przeprowadzają kiermasze, z których środki kierowane są na wsparcie akcji Pola Nadziei – dodaje Anna Podhorodecka.

Oprócz tego realizowane są działania edukacyjne dla dzieci przy wsparciu Biblioteki Elbląskiej. W akcji brały także udział Pasłęk, Zielonka Pasłęcka, Drulity, Młynary, Jarnołtów, Gronowo Elbląskie, Zwierzno i Jezioro.

W ramach akcji Pola Nadziei organizowane są także inne wydarzenia, mające na celu promocję zdrowia, integrację społeczności lokalnej oraz zbieranie funduszy na cele charytatywne. A przed nami V Bieg i Marsz Nadziei! Odbędzie się on 19 maja wraz z Rodzinnym Piknikiem w Bażantarni.

– Rejestracja na udział w Biegu i Marszu Nadziei jest nadal otwarta, a liczba zapisanych osób rośnie – informuje Anna Podhorodecka.

– To wydarzenie sportowe nie tylko stanowi okazję do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale także jest istotnym elementem zbiórki funduszy na cele hospicjum. Chętni do udziału mogą zgłaszać się poprzez dedykowaną stronę internetową. Prosimy pamiętać o limicie miejsc, więc nie czekajcie na ostatnią chwilę.



Oprócz Biegu i Marszu Nadziei ważnym wydarzeniem będzie Rodzinny Piknik, który odbędzie się 19 maja w Bażantarni. To doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi, jednocześnie wspierając szlachetny cel.

– Jesteśmy wzruszeni i pełni wdzięczności, widząc ogromne zaangażowanie, jakie obserwujemy podczas naszej akcji. To niezwykłe, że tak wiele osób, wręcz całe społeczności i rodziny, włączają się w akcję. Razem tworzymy przestrzeń pełną nadziei i wsparcia dla naszych pacjentów – przyznaje Anna Podhorodecka.

Istnieje wiele sposobów, aby wesprzeć działalność hospicjum i akcję Pola Nadziei. Oprócz uczestnictwa w wydarzeniach i zapisów na Bieg i Marsz Nadziei można także wspomagać hospicjum poprzez dobrowolne datki, oferowanie swojego czasu i umiejętności jako wolontariusz, a także poprzez promowanie idei hospicjum i akcji charytatywnych wśród znajomych, rodziny oraz w mediach społecznościowych. Każdy gest wsparcia ma ogromne znaczenie i przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów hospicjum oraz ich rodzin.

Można także przekazać 1,5 proc. podatku lub wesprzeć placówkę na zrzutka.pl.

Agata Tupaj