Kolumbijczycy pracowali na czarno pod Elblągiem. Pracodawcy grozi kara grzywny, a cudzoziemcom wydalenie z Polski

W trakcie kontroli legalności zatrudnienia strażnicy graniczni zweryfikowali legalność pracy świadczonej przez 20 Kolumbijczyków. Okazało się, że wszyscy świadczyli pracę nielegalnie. Cudzoziemcy nie mieli wymaganych na wykonywanie pracy zezwoleń oraz umów.

Wobec pracodawcy oraz cudzoziemców z uwagi na popełnione wykroczenia zostaną skierowane wnioski o ukaranie do elbląskiego sądu. Pracodawcy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł. Dodatkowo wobec pracujących na czarno cudzoziemców zostaną podjęte kroki w celu wydania im decyzji o zobowiązaniu do powrotu.