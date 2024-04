Rusza sezon żeglugowy na Kanale Elbląskim. Najbardziej oblegane są pochylnia Buczynec i pochylnia Kąty

O otwarciu dla żeglugi Kanału Elbląskiego wraz z Jeziorem Drużno i Systemem Jezior Warmińskich poinformował w komunikacie nawigacyjnym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku.

Jak przekazał PAP rzecznik RZGW Bogusław Pinkiewicz, szlak jest oznakowany i gotowy do eksploatacji, przeszedł pomyślnie kontrole Transportowego Dozoru Technicznego. W tym sezonie żeglugowym na kanale nie są planowane żadne większe remonty, poza koniecznymi naprawami eksploatacyjnymi.

— Ruch będzie z pewnością od rana w sobotę. Na najbardziej obleganych pochylniach: Kąty i Buczyniec spodziewamy się tego dnia ok. 30 dużych i małych jednostek. W kolejnych dniach, aż do następnej niedzieli, podobnie. Czyli pełne obłożenie — zaznaczył rzecznik.

Kanał Elbląski należy do najpopularniejszych dróg wodnych w woj. warmińsko-mazurskim. W zeszłym roku, od maja do września, na najbardziej obciążonej pochylni w Buczyńcu przeprowadzono łącznie ok. 3,5 tys. przepraw, z których skorzystało ok. 5,5 tys. jednostek pływających.

Wraz z otwarciem sezonu wyrusza na trasy biała flota Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, która jest największym operatorem statków pasażerskich na kanale. Przed rokiem przewiozła w sezonie blisko 70 tys. osób.

— Codziennie pływamy po odcinku pochylniowym Kanału Elbląskiego, są także są rejsy po śluzach w Ostródzie, w kierunku Miłomłyna, w kierunku Starych Jabłonek czy spacerowy godzinny rejs po Jeziorze Drwęckim — powiedziała Anna Kościukiewicz-Skorupa z Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

Jak dodała, przed długim weekendem widać zwiększone zainteresowanie rejsami — turyści dzwonią i rezerwują terminy. — Prognozy pogody są optymistyczne, spodziewana jest temperatura w okolicach 20 st. C, więc w sam raz na rejs — mówiła.

Zbudowany w 1862 roku Kanał Elbląski jest unikatowym zabytkiem hydrotechniki, dzięki czynnemu systemowi pięciu pochylni z tzw. suchym grzbietem — w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach.

Statki turystyczne i inne jednostki pływające, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, które porusza koło wodne. Na kanale są też cztery śluzy: Miłomłyn, Zielona, Mała Ruś i Ostróda.

Kanał Elbląski został w 2011 r. uznany za Pomnik Historii. Miejscowe samorządy starają się o wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PAP