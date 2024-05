Zwiedzają Zalew Wiślany na trasie Frombork-Tolkmicko na drezynach rowerowych. Nadzalewowa Kolej Drezynowa otworzyła drugi sezon

W sobotę 13 kwietnia nastąpiło huczne otwarcie drugiego sezonu Nadzalewowej Kolei Drezynowej. W wydarzeniu brało udział 100 przewodników turystycznych z PTTK Elbląg i PTTK Mazury.

— Przewodnicy dzielnie pedałowali na odcinku Tolkmicko — Święty Kamień i zapoznali się z trasą. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Na koniec zorganizowano integracyjne ognisko z kiełbaskami — przekazuje Tomasz Zieliński, koordynator do spraw marketingu Nadzalewowej Kolei Drezynowej.

Natomiast w sobotę 20 kwietnia oficjalnie ruszył sezon Nadzalewowej Kolei Drezynowej dla turystów. Pomimo niesprzyjającej pogody znaleźli się śmiałkowie, którzy postanowili przejechać się drezynami rowerowymi.

— Po długim oczekiwaniu nadeszła wreszcie ta chwila — razem wyruszyliśmy w niezapomnianą podróż po malowniczych rejonach Mierzei Wiślanej i Kolei Nadzalewowej! Ten dzień był wyjątkowy dla nas wszystkich. Cieszymy się, że znów będziemy mogli regularnie się spotykać, dzieląc się wspólnymi aktywnościami w tych niezwykłych okolicznościach przyrody — mówi Mateusz Fliszkiewicz ze spółki Nadzalewowa Kolej Drezynowa.

A Tomasz Zieliński dodaje: — Jest naprawdę duże zainteresowanie naszą atrakcją.

Obecnie dostępne są dwie trasy: Niebieska: Tolkmicko – Święty Kamień – Tolkmicko (tam i z powrotem: 8,6 km); Zielona: Frombork – Święty Kamień – Frombork (tam i z powrotem: 14,6 km).

— Osoby, które jeżdżą rekreacyjnie na rowerze, bez problemu poradzą sobie z tą trasą. Ale te, które nie jeżdżą, też sobie poradzą. To nie jest aż tak duży wysiłek, zwłaszcza że pedałuje się w dwie osoby i druga osoba zawsze może pomóc. Jedzie się naprawdę lekko. Ale pedałować muszą dwie osoby, bo jednej będzie ciężko – to już sprawdziliśmy i jedna osoba sobie nie poradzi. Jest też opcja, że ktoś z obsługi dołączy do drezyny i w razie problemów pomoże pojechać dalej — tłumaczy Mateusz Fliszkiewicz.

Dlaczego drezyny?

— Razem z kolegą — trochę przez przypadek – dowiedzieliśmy się o nadzalewowej linii kolejowej i postanowiliśmy stworzyć przejazdy drezynami, wzorując się na popularnych drezynach rowerowych w Bieszczadach. Korzystaliśmy kiedyś z tej atrakcji i zamarzyliśmy, aby zrobić coś podobnego. Brakowało nam tylko nierokującej i nieużytkowanej linii kolejowej — opowiada Mateusz Fliszkiewicz. Wkrótce potem taka linia się znalazła.

— Jakiś czas temu budowałem dom w Kątach Rybackich, a Tomek Adamczyk, który mi w tym pomagał, jadąc do Jagodna, odkrył „jakąś” linię kolejową, która tamtędy przebiegała. Patrząc na jej historię i walory turystyczne, po prostu zauroczyliśmy się nią. Trasa, która przebiega przy samym zbiorniku wodnym, to naprawdę unikat — wspomina. Pan Mateusz wraz ze znajomymi założył spółkę NKD, czyli Nadzalewową Kolej Drezynową, aby móc wystąpić do samorządów we Fromborku i Tolkmicku o wskazanie spółki jako zarządcy, która może zorganizować ruch turystyczny przy użyciu drezyn w myśl ustawy o komercjalizacji PKP.

— Taką zgodę w samorządach dostaliśmy, procedowana była jeszcze w PKP PLK — to pierwsza realizowana w Polsce zgoda podjęta w tym trybie. Wcześniej zarządzanie liniami kolejowymi było bezpośrednio przekazywane samorządom, a nie — jak w naszym przypadku — wskazanym podmiotom prywatnym — przekazuje Mateusz Fliszkiewicz.

Spółka PKP PLK podpisała umowę z Nadzlewową Koleją Drezynową na nieodpłatne przejęcie linii kolejowej nr 254 Tropy – Braniewo na odcinku Kamienica Elbląska – Frombork w celu jej eksploatacji drezynami kolejowymi. Spółka NKD nie stała się właścicielem wskazanego odcinka linii kolejowej, lecz otrzymała status zarządcy.

— PKP PLK nie ma w najbliższym czasie planów związanych z reaktywacją tej linii — samorządy z uwagi na koszty również. Remont linii byłby bardzo kosztowny – liczony prawdopodobnie w milionach. A linia jest bardzo atrakcyjna i wyjątkowa – nawet na skalę Europy – i szkoda, aby niszczała. Taką alternatywą do prowadzenia ruchu kolejowego są właśnie drezyny rowerowe. Przez to w jakiś sposób będziemy utrzymywać tę linię – ale i zapewnimy atrakcję dla regionu. Patrząc na sukces bieszczadzkich drezyn, liczymy, że uda nam się powtórzyć go we Fromborku i Tolkmicku — wyjaśnia Mateusz Fliszkiewicz.

I podkreśla, że trasa Tolkmicko – Frombork jest naprawdę wyjątkowa:

— Widokowo trasa Tolkmicko — Frombork to atrakcja na skalę europejską. Mocno liczymy na turystów, którzy będą mogli nas odwiedzać. To naprawdę będzie fajna przejażdżka. Należy też pamiętać o historii tej linii, którą jeździł nawet sam cesarz i wysiadał na specjalnym przystanku w Kadynach. Widokowo i historycznie jest to naprawdę perełka turystyczna.



Czy podróżowanie koleją musi być nudne?

— Nie! Zapraszamy na przejazd drezynami rowerowymi malowniczą linią kolejową nr 254 wzdłuż Zalewu Wiślanego. Nasze przejazdy drezynami organizujemy pomiędzy Tolkmickiem a Fromborkiem z przystankiem na odpoczynek w Świętym Kamieniu. Udostępniamy dwie wyjątkowe trasy. Każdą z nich można pokonać w ok. 1,5 godziny, ale lepiej zaplanować sobie 2 godziny — mówi Mateusz Fliszkiewicz ze spółki Nadzalewowa Kolej Drezynowa.

I tłumaczy: — Drezyna rowerowa to specjalnie skonstruowany pojazd kolejowy, który napędzany jest siłą mięśni — dokładnie tak samo, jak rower. Przewaga nad rowerem jest taka, że pedałujesz w tandemie, więc możesz trochę oszukiwać. Na pojedynczej drezynie komfortowo może podróżować 4 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe i 3 dzieci. Istnieje możliwość rezerwacji krzesełka rowerowego dla maluchów lub przyczepki na rowery.