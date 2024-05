Warto przeczytać: Kasia Mazur „Zamaskowana”. Komiks o kobiecie w spektrum autyzmu [RECENZJA]

Warto zaznaczyć, że chociaż komiks „Zamaskowana. Z pamiętnika autystki” ma wyjątkowo kolorową i przyjemną dla oka kreskę, to porusza trudne tematy, o których autorka informuje z tyłu okładki. Z tego względu nie jest to odpowiednia pozycja dla dzieci. „Diagnoza”, „Meltdown”, „Shutdown”, „Seks” czy „Używki” – to tylko kilka tytułów rozdziałów komiksu Kasi Mazur. Na blisko 200 stronach autorka dzieli się z czytelnikami swoimi doświadczeniami osoby żyjącej się z autyzmem, ograniczeniami i trudnościami z nim związanymi. Kasia Mazur jest ilustratorką, riggerką i autorką komiksów. Przez wiele lat tworzyła i publikowała swoje prace w internecie pod pseudonimem Imana. Opublikowała zbiór pasków komiksowych „Kartofle”, jego drugą odsłonę pt. „Tłuczone ziemniaki” oraz tom „Mama zabiła mi psa”, który jest uzupełnieniem albumu „Zamaskowana. Z pamiętnika autystki”. Mieszka w Warszawie ze swoim mężem Janem i psem Łajką.Warto zaznaczyć, że chociaż komiks „Zamaskowana. Z pamiętnika autystki” ma wyjątkowo kolorową i przyjemną dla oka kreskę, to porusza trudne tematy, o których autorka informuje z tyłu okładki. Z tego względu nie jest to odpowiednia pozycja dla dzieci. „Diagnoza”, „Meltdown”, „Shutdown”, „Seks” czy „Używki” – to tylko kilka tytułów rozdziałów komiksu Kasi Mazur. Na blisko 200 stronach autorka dzieli się z czytelnikami swoimi doświadczeniami osoby żyjącej się z autyzmem, ograniczeniami i trudnościami z nim związanymi.

A robi to z niezwykłą lekkością i poczuciem humoru. To pozycja nie tylko dla tych, którzy chcieliby skonfrontować swoje osobiste doświadczenia związane z autyzmem, ale chyba przede wszystkim dla osób, które nie zmagają się z nim na co dzień. „Zamaskowana” pomoże im lepiej zrozumieć osoby w spektrum.

Książek o życiu osób w spektrum autyzmu powstało już wiele. Jednak komiks „Zamaskowana” według mnie jest jednym z bardziej emocjonalnych i osobistych. Podziwiam autorkę za odwagę, z jaką opowiada o sobie. Dzięki „Zamaskowanej” jesteśmy w stanie wejść do umysłu osoby autystycznej i jej oczami ujrzeć świat.

Kasia Mazur szczerze i wprost pokazuje swoje zachowania, myśli oraz problemy, z jakimi się w życiu mierzy. Bardzo interesująca jest również forma, w jakiej autorka podaje swoje wspomnienia z życia. Przedstawia je bowiem w postaci dialogu z… jej nieżyjącym już od dawna psem o imieniu Cookie. Dowiadujemy się z ich rozmowy o tym, jak trudno było pogodzić się jej z utratą ukochanego psiaka, jak poznała lekarską diagnozę o autyzmie oraz jak wyglądało jej życie po tym, gdy na rzecz bycia komiksowym twórcą porzuciła pracę w farmacji.

Mimo że komiks jest niewielki w swoim formacie, to zawiera sporo ważnych treści. Między innymi wyjaśnia niektóre pojęcia dotyczące osób w spektrum autyzmu. Na przykład wcześniej wspomniane meltdown i shutdown są to określenia na stan, w jakim znajdują się osoby autystyczne w sytuacji przytłoczenia czy przebodźcowania. Jednakże ten komiks nie jest skupiony na samym autyzmie – jest to historia wrażliwej dziewczyny i jej dorastania, które upłynęło jej pod znakiem tytułowego maskowania, czyli prób dopasowania się do innych ludzi.

Kasia Mazur dosadnie przedstawia między innymi swoje trudne relacje z matką czy doświadczanie przemocy rówieśniczej oraz swoje zmagania z depresją i zaburzeniami lękowymi. Jednocześnie pełno w tej opowieści humoru oraz otuchy dla wszystkich, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Autorka pokazuje, jak bardzo diagnoza, terapia oraz wsparcie bliskich (zwłaszcza jej męża) pomogły jej lepiej zrozumieć świat oraz siebie samą.

Polecam gorąco „Zamaskowaną” nie tylko osobom w spektrum autyzmu!



Agata Tupaj