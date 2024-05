Noc Muzeów 2024 w Bibliotece Elbląskiej [PROGRAM]

Nie śpij, zwiedzaj!, czyli Noc Muzeów w Bibliotece Elbląskiej Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny program, który przeniesie Was w świat zapomnianych opowieści, tradycyjnych rzemiosł, fascynujących historii i tajemnic zgromadzonych w naszych zbiorach. Zapraszamy w sobotę, 18 maja w godz. 18:00-22:00 do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha.

W trakcie tej wyjątkowej nocy będziecie mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić nowo powstałą Interaktywną Wystawę Dawnej Książki i Prasy Elkamera oraz wystawę Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej. Dla miłośników gier i wyzwań przygotowaliśmy specjalną grę biblioteczną, łączącą elementy zabawy i edukacji oraz stanowiska z historycznymi grami planszowymi. Nie zabraknie również pokazu zbiorów zabytkowych oraz warsztatów introligatorskich. Dla najmłodszych zaś uczestników przygotowaliśmy specjalny kącik z książkami i kolorowankami. Zaprasza Piotr Nike z Elkamery.

PROGRAM:

18:00 – 22:00 Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy Elkamera oraz wystawy Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej.

Elkamera to najmłodsza i najnowocześniejsza część Biblioteki Elbląskiej. Nazwa ta nawiązuje do kunstkamer, czyli gabinetów osobliwości, będących poprzednikami muzeów. Wystawa prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej na szerokim tle historycznym i kulturowym, opowiada historię Elbląga i biblioteki od średniowiecza do czasów współczesnych. Szczególne miejsce na wystawie zajmuje oczywiście dawna książka.

Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej – wystawa obejmuje fragment zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej związany z rozwojem astronomii, czyli dziedziny, która przyniosła Kopernikowi splendor i nieprzemijającą sławę. W gablotach wystawienniczych oraz na posterach prezentowane są ilustrowane książki naukowe, mapy nieba, czasopisma oraz inne źródła dokumentujące sposób, w jaki od XVI w. zmieniały się wyobrażenia człowieka o wszechświecie.



18:00 – 21:00 Warsztaty introligatorskie

Podczas warsztatów wspólnie zajmiemy się stworzeniem unikatowych notesów, metodą szycia japońskiego. Szycie japońskie jest prostym i efektownym łączeniem papieru, które będzie można powtórzyć w domu. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zrobienia własnego notesu, dla którego na pewno znajdą praktyczne zastosowanie. Inspiracją dla zrobienia notesów będą grafiki pochodzące ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

18:00 – 21:00 Gra biblioteczna Od pióra do ekranu i historyczne gry planszowe

Poznaj Bibliotekę nocą i weź udział w niezwykłej zabawie! Na uczestników gry czekają fascynujące wyzwania, które przeniosą Was w świat bibliotecznych poszukiwań i tajemnic. Waszym zadaniem będzie odnalezienie ukrytych wskazówek rozsianych po całej bibliotece oraz rozwiązanie zagadek. Pasjonatów planszówek zaś zapraszamy na rozgrywki historycznych gier planszowych. Na najwytrwalszych czekają nagrody.

18:00 – 21:00 Warsztaty dla dzieci Księżycowa Noc z Elkamerą

Elkamera zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat na warsztaty inspirowane tematyką Księżyca! To będzie niezapomniany wieczór pełen tajemnic, ale i uśmiechu i zabawy. Przewidziane atrakcje: czytanie wrażeniowe książek, poznanie ciekawostek i faz Księżyca, wspólne zabawy i kolorowanie kolorowanek inspirowanych kosmosem zaklętym w rycinach ze zbiorów zabytkowych.

19:00 – 20:00 Pokazy zbiorów zabytkowych

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia będziecie mieli możliwość spotkania się "oko w oko" z niezwykle rzadkimi, cennymi i pięknymi księgami z kolekcji zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej, które na co dzień przechowywane są w specjalistycznych magazynach. Nasi eksperci będą obecni, aby opowiedzieć o każdym z eksponatów, dzieląc się swoją wiedzą i pasją.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy.

Więcej informacji:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. (55) 625 60 32

Biblioteka Elbląska