81-letni braniewianin stracił 95 tys. zł. Policjanci apelują o ostrożność

Po raz kolejny brak wymaganej ostrożności skutkował utratą pieniędzy. W efekcie działania oszustów 81-letni braniewianin stracił swoje oszczędności w kwocie ok. 95 000 zł. Mężczyzna skuszony możliwością pomnożenia swoich oszczędności kliknął w link ogłoszenia i postępował zgodnie z wytycznymi.

Po jakimś czasie skontaktował się z nim mężczyzna ze wschodnim akcentem. Niestety nie wzbudziło to w nim żadnej czujności i zaczął postępować zgodnie z jego wskazówkami. Broker poinformował go, na czym będzie polegało inwestowanie pieniędzy i zaproponował zainstalowanie aplikacji do zdalnego pulpicie na jego komputerze. Braniewianin instruowany przez oszusta dokładnie robił to, co ten mu polecił. Niestety bardzo szybko kontakt z brokerem się urwał i mężczyzna zdał sobie sprawę, że został oszukany, bo z jego konta zniknęły dotychczasowe oszczędności.

Pamiętajmy, internetowa oferta szybkiego i dużego zysku, zawsze powinna wzbudzać naszą czujność, gdyż może to być próba oszustwa!

Czerwona lampka powinna nam się zapalić już w momencie otrzymania telefonu od nieznanej osoby, która rozmawia o pieniądzach i poleca instalować jakąkolwiek aplikację. Należy wówczas rozłączyć się i nie kontynuować rozmowy.

Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci!

KMP Braniewo