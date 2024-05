Kolejny szczęściarz robiący zakupy w elbląskiej Castoramie wygrał samochód

Elbląską Castoramę otworzono pięć lat temu. Przez ten czas aż trzech szczęśliwców, którzy zrobili w tym sklepie zakupy, wygrało samochody. Kluczyki do nowego auta trafiły właśnie do kolejnego szczęściarza, który był klientem elbląskiej Castoramy.

Loteria Urodzinowa Castorama Polska to znana i lubiana przez klientów akcja promocyjna z okazji urodzin sieci. W tym roku do wygrania było mieszkanie oraz samochód dostawczy. Jedną z tych nagród wygrał klient robiący zakupy w elbląskiej Castoramie. Przekazanie nagrody odbyło się w środę 22 maja 2024 roku. Zwycięzca otrzymał kluczyki do samochodu dostawczego Toyota Proace Long.

— Zeskanowaliśmy jeden paragon w sklepie Castorama w Elblągu. Były to zakupy na kwotę 200 zł. Ale przez te kilka lat w elbląskiej Castoramie wydaliśmy już kilka albo nawet kilkanaście tysięcy zł — nie krył zadowolenia z wygranej prezes spółki prowadzącej swoją działalność w Pasłęku.

I dodał: — Prowadzimy gospodarstwo. Mamy plantację tuj i borówek amerykańskich, więc samochód bardzo nam się przyda. Planowaliśmy zakup takiego auta.

Zadowolony z kolejnej wygranej w naszym mieście był też Tomasz Starzecki, dyrektor elbląskiej Castoramy.

— To ogólnopolski konkurs Castoramy, więc nagrodę można wygrać w każdym sklepie naszej sieci. Tym bardziej cieszy, że wygrana znów padła w Elblągu. To już trzeci samochód w ciągu pięciu lat funkcjonowania elbląskiej Castoramy. To oznacza, że warto robić zakupy w naszym sklepie. Kolejna wygrana w Elblągu to dodatkowy atut, by klienci przychodzili właśnie do Castoramy i robili u nas zakupy — przyznał Tomasz Starzecki.

I poinformował, że co roku sieć Castorama obchodzi swoje urodziny i organizuje taki konkurs. W tym roku do zdobycia był samochód dla klienta profesjonalnego i mieszkanie dla klienta indywidualnego. Mieszkanie zostało wylosowane w Grudziądzu.

— Mamy maszynę losującą, która losowała wrzucone paragony. Jeśli komuś nie udało się zdobyć nagrody natychmiastowej, to mógł jeszcze zarejestrować swój zakup na stronie internetowej Castoramy. Wśród klientów, którzy zarejestrowali swoje paragony w intrenecie, wylosowano zwycięzców nagród głównych — wyjaśnił dyrektor elbląskiej Castoramy.

Ale to nie koniec konkursów organizowanych przez Castoramę.







— Za rok również będzie organizowana loteria urodzinowa. Zapraszamy — zachęcał dyrektor elbląskiej Castoramy.



Każdy klient Castoramy, który w dniach 2-16 kwietnia zrobił zakupy w sklepach stacjonarnych na dowolną kwotę, otrzymał wraz z paragonem kupon urodzinowy umożliwiający udział w loterii.



Dla klientów indywidualnych Castorama przygotowała m.in. karty podarunkowe o wartości 20, 50 i 100 zł, wiertarko-wkrętarki, latarki, szlifierki oraz zestawy dekoracyjnych poduszek. Natomiast klienci profesjonalni mogli otrzymać m.in. zestaw narzędzi, kluczy i dalmierzy stanowiących niezbędne wyposażenie w ich codziennej pracy.



Klienci Castoramy, którzy zarejestrowali swoje kupony na oficjalnej stronie loterii, dostali szansę grania o nagrodę główną: 500 000 zł na wymarzone mieszkanie dla klientów indywidualnych i samochodu dostawczego Toyota Proace Long dla klientów profesjonalistów posiadających działalność gospodarczą i zarejestrowanych w programie lojalnościowym CastoPro.

