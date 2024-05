Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Sprawdź kalendarz imprez zaplanowanych na czerwiec [BEZPŁATNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE]

CO, GDZIE, KIEDY

CO: DZIEŃ DZIECKA W PARKU DOLINKA

GDZIE: AMFITEATR PARKU DOLINKA

KIEDY: 1 CZERWCA

Miejski festyn z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca) odbędzie się w parku Dolinka. Rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do 19. W poszczególnych strefach na dzieci będzie czekało moc atrakcji. Od godz. 14 zapraszamy do amfiteatru oraz do strefy sportu i rekreacji przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W strefie sportu i rekreacji przygotowane zostaną m.in. mini boisko do piłki nożnej, dmuchańce czy laserowy paintball. Wiele ciekawego będzie się działo na scenie amfiteatru. Tutaj występy artystyczne rozpoczną się również o godz. 14. Na scenie pojawi się utalentowana elbląska młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Studia Wokalnego Katarzyny Panicz, zaplanowane jest również przedstawienie teatralne oraz animacje w wykonaniu Teatru Vaśka. Podczas imprezy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli również spotkać swoich ulubionych bajkowych bohaterów, skorzystać z możliwości zrobienia brokatowego tatuażu, dużych baniek mydlanych, przeciągania liny i wielu innych atrakcji. Zapraszamy.

Szczegółowy program, sobota (1 czerwca)

Amfiteatr:

godz. 14:00-14:15 Zespół Pieśni i Tańca Perełki, Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu

godz. 14:15-15:15 Zespół Diamenty, MDK Elbląg

godz. 15:15-17:15 Teatr Vaśka, przedstawienie teatralne i animacje

godz. 17:15-17:45 Zespół Wojciecha Karpińskiego, MDK Elbląg

godz. 17:45-18:00 Zespół Tańca Nowoczesnego Street Dance, Dancehall

godz. 18:00-19:00 Studio Wokalne Katarzyny Panicz „Szalone”

Strefa sportu i rekreacji:

– miniboisko do piłki nożnej

– kręgle

– rzut obręczą do celu

– laserowy paintball

– fitness i zumba dla dzieci

– konkursy sprawnościowe (równoważnia, tor linowy, trampoliny, żonglowanie piłką, hula-hop, rzut do celu)

– Straż Miejska i gra Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

– dmuchańce



CO: GIEŁDA WINYLI, CD I KASET

GDZIE: PRZYSTAŃ GRUPA WODNA ELBLĄG

KIEDY: 2 CZERWCA

Tysiące fantastycznych płyt winylowych, CD oraz kaset wracają do Elbląga. Metal, funk, elektronika, blues, hard rock, jazz, country, rock, alternatywa, lata 80., reggae, muzyka klasyczna i wiele innych. Muzyka polska i zagraniczna. Płyty nowe i używane.

CO: II ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

GDZIE: PARAFIA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W ELBLĄGU

KIEDY: 2 CZERWCA

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu oraz Fundacja Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój I Miłosierdzie” mają zaszczyt zaprosić na II Elbląski Festiwal Organowy.

Program festiwalu:

2.06 – Tomasz Soczek (Kraków, Warszawa) – organy, fisharmonia artystyczna

Kościół pw. św. Wojciecha, ul. Wiejska 4, Elbląg

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Zapraszamy na godzinę 19:00.



CO: SPOTKANIA Z CZYTANIEM – TYDZIEŃ CZYTANIA Z CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

GDZIE: BIBLIOTEKA ELBLĄSKA, ELKAMERA

KIEDY: 3-7 CZERWCA

3-7 czerwca, godz. 15:00-16:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Spotkania z czytaniem.

Z okazji Tygodnia Czytania z Cała Polska Czyta Dzieciom zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które kochają słuchać opowieści. W tym tygodniu będziecie mogli wysłuchać fantastycznej książki pt. „Mała wiedźma Bazylka” Katarzyny Szestak i Elżbiety Wasiuczyńskiej. To tegoroczna laureatka III nagrody w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania z czytaniem będą okazją by zatrzymać się przy lekturze i przenieść się do magicznego świata wyczarowanego w książce. Wstęp wolny.





CO: KLUB KSIĄŻKOWYCH LUDKÓW

GDZIE: BIBLIOTEKA MŁODEGO CZYTELNIKA BULAJ

KIEDY: 6 CZERWCA

6 czerwca, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie w Klubie Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami. Wstęp wolny .

CO: PIWOWARY BRANIEWSKIE

GDZIE: Amfiteatr Miejski im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie

KIEDY: 7-8 czerwca

7 i 8 czerwca zapraszam wszystkich do udziału w XV Festiwalu Miast Cittaslow oraz Piwowarach Braniewskich 2024. Program wydarzenia obfituje w atrakcje, nie zabraknie też wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej – przed Państwem wystąpią znani i lubiani: CLEO oraz Lady Pank.



PROGRAM XV Festiwalu Miast Cittaslow w Braniewie oraz Piwowarów Braniewskich 2024:

07.06.2024 – piątek:

15:00 – Atrakcje oraz strefy wypoczynku – bezpłatna strefa dziecka, strefa chillout, stoiska gastronomiczne

16:30 – STREFA MUZYKI

– braniewskie szkoły podstawowe w występach artystycznych „Sobótka”, „Witajcie w Naszej bajce” oraz w pokazie taneczno-akrobatycznym

– występy braniewskich zespołów seniorskich

– występy sekcji Braniewskiego Centrum Kultury

19:00 – Aleksander Ryś

19:30 – Stacja Północ

21:00 – KONCERT CLEO

22:30 – DJ MOROZ

08.06.2024 – sobota:

13:00 – Atrakcje oraz strefy wypoczynku – bezpłatna strefa dziecka, strefa chillout, stoiska gastronomiczne

16:00 – Widowisko NOC ŚWIĘTOJAŃSKA w wykonaniu tancerzy z Węgorzewa

16:30 – STREFA MUZYKI

16:30 – Sekcje Braniewskiego Centrum Kultury

18:00 – Stare Drobne Małże

19:00 – Gracjan Kalandyk

20:00 – WTOPA

21:00 – ️KONCERT LADY PANK

22:30 – DJ PUNIO

CO: PLANSZÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY

GDZIE: BIBLIOTEKA ELBLĄSKA, FILIA KOSTKA

KIEDY: 8 CZERWCA

8 czerwca, godz. 11:00-15:00, Kostka, ul. Wybickiego 20 – Planszówkowy Zawrót Głowy: rozgrywki gier planszowych. Wstęp wolny.

Zapraszamy młodszych, starszych, rodziny i grupy znajomych na rozgrywki gier planszowych.



CO: CHARYTATYWNY FESTYN DLA MARYSI ORAZ LEOSIA

GDZIE: SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWAKOWIE

KIEDY: 8 CZERWCA

W sobotę 8 czerwca w Nowakowie odbędzie się niezwykły festyn charytatywny. Muzycznymi gwiazdami wieczoru będą D-Bomb i Mejk. Przygotowano wiele atrakcji.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji do wspólnej zabawy i pomocy potrzebującym! Przyjdźcie całymi rodzinami, z przyjaciółmi i koniecznie zaproście znajomych – wspólnie sprawmy, by ten dzień był niezapomniany! Przed nami festyn pełen atrakcji, przygotowane z myślą o całych rodzinach. Będzie doskonałą okazją do wspólnej zabawy i wsparcia Marysi oraz Leona.

Atrakcje:

– dmuchane zamki i zjeżdżalnie,

– kolorowe warkoczyki i tatuaże – dla małych i dużych,

– przepyszne jedzenie, które zadowoli każdego smakosza,

– loteria fantowa i licytacje,

– maskotki dla dzieci,

– pokaz sprzętu służb mundurowych,

– tańce i śpiewy – wyjątkowe występy lokalnych artystów.

Muzyczną gwiazdą wieczoru będą:

– D-Bomb – zespół rozkręci imprezę swoimi energetycznymi hitami.

– Mejk – zespół, który od ponad 20 lat podbija serca fanów, zagra swoje największe przeboje na żywo!

A dodatkowo na scenie pojawi się DJ Dziekan, który zadba o to, żeby muzyka płynęła przez cały czas. Do zobaczenia w sobotę 8 czerwca w Nowakowie przy Szkole Podstawowej. Festyn rozpocznie się o godz. 12.00.



CO: II ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

GDZIE: KATEDRA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ELBLĄGU

KIEDY: 9 CZERWCA

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu oraz Fundacja Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój I Miłosierdzie” mają zaszczyt zaprosić na II Elbląski Festiwal Organowy.

Program festiwalu:

9.06 – Kamila Lévai (Kraków) – organy

Kościół pw. św. Mikołaja, ul. Mostowa 18, Elbląg

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny . Zapraszamy na godzinę 19:00.



CO: „OSWOIĆ MIASTO” – FINISAŻ WYSTAWY

GDZIE: CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH „ŚWIATOWID”

KIEDY: 10-15 CZERWCA

Od 10 do 15 czerwca Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do ostatnich spotkań i zwiedzania wystawy „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-49”. Na ten tydzień zaplanowano grę miejską, oprowadzanie kuratorskie, wykład czy spacer z przewodnikiem.

W dniach 10-14 czerwca przyjmowane są zgłoszenia na ostatnie zwiedzania grupowe i indywidualne, na które można się umawiać, dzwoniąc lub mailując – pod nr tel. 55 611 20 84 lub rpd@swiatowid.elblag.pl.

W piątek 14 czerwca wystawa będzie czynna od godz. 9.00 do 20.00. Nie trzeba się wówczas zapisywać na zwiedzanie. O godz. 17.00 odbędzie się zwiedzanie kuratorskie z autorem koncepcji wystawy — dr. Tomaszem Glinieckim, a o godz. 18.00 wykład o rzeczach, przywożonych do Elbląga przez przychodźców dr Hanny Witkowskiej-Barvenavy – „Ludzie i rzeczy. Co spakować do walizki? Doświadczenie elblążan z lat 1945-1949”.

Z kolei w sobotę 15 czerwca wspólnie z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej odbędzie się spacer po Elblągu śladami pierwszych powojennych mieszkańców, zakończony ostatnim już zwiedzaniem wystawy – tego dnia sprzęty na wystawie multimedialnej zostaną uroczyście wyłączone. Start spaceru o godz. 9.00 przy wejściu do Parku Kajki, przy ul. Pionierskiej. Spacer poprowadzi przewodniczka Małgorzata Światkowska.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, na część obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

CO: ELBLĄSKIE ŚWIĘTO MUZYKI 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 14-16 CZERWCA

Koncerty, parady, happaningi, wystawy, strefy aktywności twórczej.

Impreza, której intencją jest integracja pasjonatów, ludzi kultury, twórców i odbiorców, mieszkańców Elbląga i turystów. Miasto jest takie, jak ludzie, którzy je tworzą. Pięknych osób w Elblągu nie brakuje. Zapraszamy do czynnego lub biernego udziału wszystkich, dla których sztuka i dobre relacje są ważne.

Róbmy coś!

PROGRAM IMPREZY:

14 czerwca 2024 – Stare Miasto

18:00 Uliczna Parada Motoryzacyjna (ulice Elbląga)

19:00 Parada Otwarcia EŚM 2024 (Stare Miasto)

20:00 koncert OPAŁ (rap | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

21:30 koncert BARTEK KRÓLIK (funk soul pop | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

23:00 koncert / DJ Set NOVIKA (Klub Mjazzga)

15 czerwca 2024 – Góra Chrobrego

15:00-19:00 Wystawa prac wielkoformatowych, Strefa Animacji Dziecięcych, Spektakl Teatralny, Warsztaty artystyczne (teren Góra Chrobrego)

19:30 koncert SKALPEL (nu jazz | Scena Góra Chrobrego)

21:00 koncert TOMEK MAKOWIECKI (dobry pop | Scena Góra Chrobrego)

Po zmroku – Świetlne iluminacje

16 czerwca 2024 – Stare Miasto

14:00-18:30 Elbląskie Święto Muzyki 2024 – Koncerty Uliczne (Stare Miasto)

15:00-18:00 Strefa Animacji Dziecięcych (Przystań Grupy Wodnej)

17:00 PROJEKT MUZYKA - Koncert Dla Dzieci (Przystań Grupy Wodnej)

18:00-21:00 Balonowe podróże do nieba (Wyspa Spichrzów)

19:00 Parada Muzyczna EŚM 2024 - Elbląska Orkiestra Wojskowa (Ulice Starego Miasta)

20:30 koncert SPIĘTY (rock alternatywny | Scena Dziedziniec Muzeum A-H)

Udział we wszystkich wydarzeniach Elbląskiego Święta Muzyki 2024 jest bezpłatny.

Pomysłodawcą i organizatorem Elbląskiego Święta Muzyki jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

CO: II ELBLĄSKI FESTIWAL ORGANOWY

GDZIE: PARAFIA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W ELBLĄGU

KIEDY: 16 CZERWCA

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu oraz Fundacja Beaty i Marka Górskich „Dialog, Rozwój I Miłosierdzie” mają zaszczyt zaprosić na II Elbląski Festiwal Organowy.

Program festiwalu:

16.06 – Andreas Jetter (Chur/Szwajcaria) – organy

Kościół pw. św. Wojciecha, ul. Wiejska 4, Elbląg

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Zapraszamy na godzinę 19:00.

CO: KLUB KSIĄŻKOWYCH LUDKÓW

GDZIE: BIBLIOTEKA MŁODEGO CZYTELNIKA BULAJ

KIEDY: 20 CZERWCA

20 czerwca, godz. 11:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie w Klubie Książkowych Ludków dla dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami. Wstęp wolny.



CO: NOC KUPAŁY 2024

GDZIE: PRZYSTAŃ GRUPY WODNEJ

KIEDY: 20 CZERWCA

Noc Kupały świętować będziemy 20 czerwca na Przystani Grupy Wodnej.

O 22.00 wypłyniemy na rzekę. Prosimy o przyjście 20 minut wcześniej.

Zapraszamy do wynajęcia kajaków, rowerów wodnych i motorówek, które przystrojone światłem zapewnią niesamowite wrażenia. Można przynieść dodatkowo własne oświetlenie. W tym roku planujemy też niespodziankę – ognisko na rzece:)

Organizujemy też konkurs na najciekawsze przebranie oraz najpiękniejszy wianek.

Do wygrania vouchery na 1h pływania motorówką (I miejsce), rowerem wodnym (II miejsce) i kajakiem (III miejsce).



CO: DNI ELBLĄGA

GDZIE: PLAC KATEDRALNY

KIEDY: 21-23 CZERWCA

Dni Elbląga już tradycyjnie odbywają się w pierwszy weekend wakacji, w tym roku w dniach 21-23 czerwca na placu przy katedrze. Gwiazdami Dni Elbląga 2024 będą Lanberry, Danzel, Gromee, Skytech, Kwiat Jabłoni, Electric Girls i Elbląska Orkiestra Kameralna. Dni Elbląga 2024 rozpoczną się barwnie. Tuż po zakończeniu roku szkolnego miasto zaprasza do Parku Planty na festiwal proszków holi, następnie na Starym Mieście odbędzie się wieczór pełen muzyki i niesamowitej atmosfery.

PIĄTEK: Danzel i Gromee

Obaj artyści znani są z nowoczesnych brzmień i porywających rytmów przyciągających fanów muzyki dance i pop z całego świata.

Danzel — to jego hity pobijają parkiety na całym świecie, u nas wykona je w nowych aranżacjach w towarzystwie znakomitych muzyków oraz tancerzy.

Gromee – jego energetyczne sety i nowoczesne brzmienia łączące elektronikę i pop zapewnią rewelacyjne show.

SOBOTA: Electric Girls i EOK

W sobotę scena otworzy się dla melomanów i fanów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Z udziałem zaproszonych muzyków wykonają koncert największych przebojów muzyki filmowej Hansa Zimmera (m.in. Piraci z Karaibów, Gladiator, Batman i wiele innych) w aranżacjach Hadriana i Jana Tabęckich.

Następnie znów zrobi się energetycznie, bo sceną zawładnie zespół Electric Girls. Ich występ będzie niezwykłym show w klubowej i popowej atmosferze z popularnymi utworami miksowanymi przez DJ-kę oraz wspartymi brzmieniem wokalu, saksofonu i skrzypiec elektrycznych na żywo. Na koniec dnia zagra DJ Skytech, który według rankingów zajmuje mocne 4. miejsce wśród topowych DJ-ów w Polsce. Jego utwory zgromadziły pół miliarda odtworzeń, m.in. roztańczył Sanah w jednym przebojowym utworze.

NIEDZIELA: Lanberry i Kwiat Jabłoni

Niedziela to wisienka na torcie i wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć topowe gwiazdy, których nie trzeba przedstawiać: Lanberry to wokalistka, która bez wątpienia podbije serca elblążan swoją energią na scenie. Wystąpi też Kwiat Jabłoni — zespół, który w ostatnich latach jest wręcz rozchwytywany i nie każde miasto może poszczycić się ich obecnością. Scena podczas trzech dni zostanie oddana również naszym lokalnym muzykom – mamy wielu uzdolnionych elblążan, którzy będą mieli okazję zaprezentować się na scenie głównej.

DNI ELBLĄGA TO NIE TYLKO KONCERTY

Nad rzeką będzie przygotowana strefa chilloutu i relaksu oraz strefy gastronomiczne i handlowe. Co jeszcze zaplanowano podczas tegorocznych Dni Elbląga?

Przewidziano m.in.:

– strefę dla dzieci z warsztatami, animacjami, zabawami, w tym Majsterkowo z Castoramą;

– strefę dla seniorów;

– strefę zdrowia, w której tradycyjnie już za darmo będzie można wykonać profilaktyczne badania;

– rywalizacje na rzece: widowiskowe wyścigi smoczych łodzi i kolejna edycja zawodów Iron Hand; – kolejna szansa na przejście po linie nad rzeką Elbląg;

– wesołe miasteczko;

– koło widokowe, które w zeszłym roku cieszyło się ogromną popularnością;

– Forum Inicjatyw Pozarządowych;

– Żegluga Gdańska wystartuje z rejsami z Elbląga do Krynicy Morskiej;

– w niedzielę kolorowy bal dla dzieci;

– atrakcje przygotowane przez miejskie instytucje kultury.

CO: STREFA MOCY, CZYLI PIKNIK RODZINNY POŚWIĘCONY ROZWOJOWI OSOBISTEMU I DUCHOWEMU

GDZIE: PLAC KATEDRALNY W ELBLĄGU

KIEDY: 28-30 CZERWCA

W dniach 28-30 czerwca na Placu Katedralnym w Elblągu odbędzie się Strefa Mocy, czyli piknik rodzinny poświęcony rozwojowi osobistemu i duchowemu. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Przez trzy dni, w godz. 16-22, uczestnicy będą mogli wziąć udział w inspirujących konferencjach, posłuchać wzruszających świadectw oraz skorzystać z różnorodnych atrakcji przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.