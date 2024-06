Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024 już w lipcu

Najstarszy i największy cykl triathlonowy w Polsce, Garmin Iron Triathlon odbędzie się już 7 lipca na elbląskiej Starówce. To będzie już ósma edycja tego wydarzenia. Poprzednie edycje przyciągnęły do miasta czołowych polskich triathlonistów oraz liczne grono amatorów zakochanych w tym widowiskowym sporcie.

Miasteczko zawodów, strefa zmian, start i meta Garmin Iron Triathlon Elbląg będą znajdować się w przepięknym centrum elbląskiego Starego Miasta. Etap pływacki odbędzie się w rzece Elbląg, a zawodnicy rozpoczną go efektownym skokiem ze specjalnie przygotowanej platformy. Podczas etapu kolarskiego zawodnicy pojadą ul. Orlą, ul. Nowodworską oraz starodrożem drogi krajowej nr 7 na odcinku Kazimierzowo - Solnica.

Bardzo dobrze utrzymana nawierzchnia, poszerzone pasy ruchu i kilkukilometrowe proste oznaczają możliwość uzyskania na rowerze znaczących prędkości. Trasa prowadzić będzie przez tereny Żuław Wiślanych, więc będzie również zdecydowanie płaska. Podczas tegorocznej edycji etap biegowy zostanie zmieniony i poprowadzi ulicą Wodną, Stawidłową oraz Radomską. Usytuowanie zawodów w tak ścisłym centrum miasta zapewni zawodnikom i kibicom niesamowite wrażenia.

W sezonie 2024 uczestnicy będą rywalizować tradycyjnie na trzech dystansach: 1/2 IM (1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze, 21,1 km biegu), 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) oraz 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km). W Elblągu, tak jak podczas innych imprez cyklu, będzie można wziąć udział w rywalizacji indywidualnej, jak i sztafecie triathlonowej.

Od 2018 roku podczas Garmin Iron Triathlon w Elblągu odbywa się dodatkowa rywalizacja nazwana #breaking1h50’ w przypadku mężczyzn i #breaking2h wśród kobiet rywalizujących na dystansie 1/4 IM. Pierwszy zawodnik, który złamie magiczną barierę czasu, wyjedzie z Elbląga bogatszy o 10.000 zł, co z uwagi na zmiany w trasach kolarskiej i biegowej może być w tym roku ułatwione. W 2023 roku bardzo blisko złamania tej granicy był Tomasz Marcinek. Czy w 2024 roku komuś uda się ukończyć dystans popularnej „ćwiartki” poniżej wyznaczonego czasu?

Imprezie triathlonowej towarzyszyć będą zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Junior. Dzieci rywalizować będą na dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

6 lipca, w przeddzień zmagań triathlonistów, odbędą się zawody pływackie z cyklu Aqua Speed Open Water Series. Pływacy biorący udział w rywalizacji będą mieli do wyboru jeden z czterech dystansów: 475 km, 0,95 km, 1,9 km oraz 3,8 km. Na wszystkich dystansach AQUA SPEED Open Water Series start odbywać się będzie w formie rolling start, co pozwoli uniknąć tzw. pralki na początku rywalizacji. Meta znajdować się będzie po wyjściu z wody, po minięciu bramy mety. AQUA SPEED Open Water Series to nie tylko impreza sportowa dla dorosłych pływaków. Dzieci i młodzież będą mogły wystartować w AQUA SPEED Junior. W zależności od wieku będą mogły sprawdzić swoje umiejętności pływackie na trzech dystansach: 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat), 475 m (12-13 lat).

Wszelkie informacje dot. imprez znajdują się na stronach internetowych www.irontriathlon.pl



Labosport Polska