Kolejny weekend pełen atrakcji w Elblągu: Lato z Radiem i Telewizją Polską na Wyspie Spichrzów i olimpijskie emocje nad rzeką Elbląg

Prezydent Elbląga Michał Missan zaprasza na Lato z Radiem i Telewizją Polską oraz do wspólnego spotkania i przeżywania sportowych emocji olimpijskich nad rzeką Elbląg.

Lato z Radiem i Telewizją Polską

W najbliższą sobotę 27 lipca Elbląg stanie się przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na mieszkanki i mieszkańców naszego miasta od rana będą czekać wyjątkowe atrakcje, a wieczorem na Wyspie Spichrzów odbędzie się koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Już od godz. 7:30 na Stary Mieście będzie można spotkać ekipę „Pytania na śniadanie”, poznać prowadzących, zobaczyć, jak powstaje poranny program TVP2. Nie zabraknie animacji dla dzieci, czy wspólnego gotowania z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni, którzy przygotowywać będą regionalne potrawy. Oczywiście będzie ich można również spróbować.

Od godz. 9 do 12 dziennikarze radiowej Jedynki będą nadawać ze studia plenerowego Polskiego Radia, które stanie na placu katedralnym. Punktualnie o godz. 12 rozpocznie się natomiast piknik rodzinny z licznymi atrakcjami: nauką tańca, turniejami (subsoccer/minigolf/siatkówka/symulator wyścigowy), ćwiczeniami z animatorem, występami, konkursami i warsztatami przygotowanymi przez Centrum Nauki Kopernik.

Między godz. 11 a 17 reporterzy TVP Info i Jedynki będą relacjonować wydarzenia na żywo, rozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami Elbląga o tym, czym żyją lokalne społeczności, ale również pokazywać bogatą historię naszego miasta, rozmawiać o ekologii, turystyce, czy bezpieczeństwie w czasie wakacji.

Wilki, Sarsa, Ania Wyszkoni, Ewelina Lisowska, Kobranocka, Golden Life, Natasza Urbańska, Antek Smykiewicz, Papa D. i Vox.

Imprezę zakończy wieczorny koncert, który odbędzie się na Wyspie Spichrzów. Start o godz. 20. Na scenie zaprezentują się

W niedzielę natomiast swoje starty w Paryżu rozpoczną polscy olimpijczycy. Prezydent Miasta zaprasza do przeżywania wspólnie sportowych emocji. Specjalnie przygotowane urokliwe miejsce nad rzeką Elbląg będzie idealne do spędzenia czasu oraz wspólnego kibicowania. Dla nas — elblążanek i elblążan, będą to wyjątkowe Igrzyska w Paryżu, gdyż będziemy mogli podziwiać aż pięcioro reprezentantów z naszego miasta!

Przemysław Zamojski, koszykarz 3x3, który będzie chorążym reprezentacji Polski oraz kajakarz Przemysław Korsak trenują na co dzień w Elblągu, a siatkarki, Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska, pochodzą z naszego miasta i są wychowankami elbląskich klubów. Nieco później w Paryżu zaprezentuje się również trenujący w elbląskim IKS Atak paralekkoatleta Rafał Rocki. Za wszystkich trzymamy kciuki! Zapraszamy do wspólnego kibicowania!

