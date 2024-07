Wspólne kibicowanie nad rzeką Elbląg

Prezydent Elbląga Michał Missan zaprasza do przeżywania wspólnie sportowych emocji. Specjalnie przygotowane urokliwe miejsce na Bulwarze Zygmunta Augusta nad rzeką Elbląg będzie idealne do spędzenia czasu oraz wspólnego kibicowania olimpijkom i olimpijczykom z reprezentacji Polski. Dla nas — elblążanek i elblążan, będą to wyjątkowe Igrzyska w Paryżu, gdyż będziemy mogli podziwiać aż czworo reprezentantek i reprezentantów Elbląga!