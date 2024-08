W środę utrudnienia w ruchu na Starym Mieście. Będą wyciągać wraki z rzeki

Komenda Miejska Policji informuje, że w związku z działaniami związanymi z podjęciem pojazdów z dna rzeki, w dniu 7.08.2024 r. od godziny 7.00 do zakończenia działań, wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. Bulwar Zygmunta Augusta od ul. Świętego Ducha do ul. Wapienna.

Przy okazji pomiarów i badania dna rzeki Elbląg odnaleziono dwa zatopione samochody. Nurkowie z Ochotniczej Straży Pożarnej na prośbę Zarządu Portu Morskiego w Elblągu wstępnie sprawdzili obiekty. Nurkom udało się namierzyć pierwszy pojazd na wysokości budynku Porta Mare, a drugi na wysokości budynku po byłej prokuratorze przy Bulwarze Zygmunta Augusta.

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego przeprowadziła wstępne oględziny wraków, ale z uwagi na ograniczoną widoczność udało się jedynie potwierdzić, że są wraki dwóch samochód osobowych.

Jeden z wraków znajduję się głęboko w mule, więc nurkowie po omacku stwierdzili, że jest to pojazd dwudrzwiowy. Jest podejrzenie, że może być to Fiat 126p. Nurkom nie udało się otworzyć drzwi i zajrzeć do środka, więc wciąż nie wiadomo czy coś znajduję się we wnętrzach aut.

W środę 7 sierpnia wraki zostaną wyciągnięte na nadbrzeże przy Bulwarze Zygmunta Augusta. Tam zostaną przeprowadzone czynności śledcze i oględziny prokuratora.