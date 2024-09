Święto Wiatru i Podcieni w Łęczu. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza do wspólnej zabawy

Święto Wiatru i Podcieni to nowa i unikalna inicjatywa kulturalna, która ma na celu podkreślenie wyjątkowych walorów wsi Łęcze oraz całego regionu warmińsko-mazurskiego.

Organizując to wydarzenie, pragniemy zwrócić uwagę na zabytkowy wiatrak oraz charakterystyczne dla tego regionu domy podcieniowe. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do wspólnej zabawy w sobotę, 14 września w godz. od 12:00 do 18:00.

Jednym z głównych elementów Święta Wiatru i Podcieni będą pokazy i warsztaty latawców, które nawiązują do dawnych tradycji. W czasach, kiedy na niebie królowały unoszące się na wietrze zabawki, każde dziecko miało własnoręcznie wykonany latawiec. Dzięki naszej inicjatywie ta ciekawa, choć zapomniana zabawa, ma szansę na triumfalny powrót.

Święto Wiatru i Podcieni będzie także doskonałą okazją do promocji lokalnych zespołów muzycznych, twórców ludowych oraz regionalnych potraw. Wydarzenie to wzbogaci ofertę kulturalną województwa, oferując mieszkańcom i gościom możliwość uczestnictwa w różnorodnych warsztatach i konkursach.



W programie:

• występy artystyczne

• warsztaty i pokazy latawców

• piana party

• festiwal kolorów

• konkursy z nagrodami

• warsztaty plastyczne

• fotobudka i wiele innych atrakcji

• Gwiazda Wieczoru: zespół GROOVNO

Zapraszamy na boisko szkolne w Łęczu w sobotę, 14 września w godz. 12:00-18:00. Wstęp wolny.

