Elbląg: Książkomaty przy szkołach zamiast bibliotek

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej radni dopełnią formalności związanych z planowaną reorganizacją filii bibliotecznych. Dzięki temu miasto będzie mogło uwolnić pomieszczenia po dwóch niefunkcjonujących od prawie dwóch lat – Filii nr 1 przy ul. Brzeskiej 5 oraz Filii Nr 8 przy ul. Mieszkańcom obu dzielnic, w których zlokalizowane są obie placówki, planowane jest zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do księgozbioru w formie książkomatów — poinformowała Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Ksiązkomaty mają zostać zainstalowane przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Daszyńskiego oraz przy Przedszkolu Nr 18 przy ul. Mielczarskiego

Rzecznik podkreśliła, że według danych za I półrocze 2022 roku liczba czytelników w tych placówkach była najniższa ze wszystkich filii Biblioteki Elbląskiej w mieście.

Lokale, w których mieszczą się obie filie, są w złym stanie technicznym.

— To zaadoptowane mieszkania komunalne, wynajmowane od Zarządu Budynków Komunalnych. Nie spełniają one wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ani współczesnych standardów biblioteki publicznej. Brak jest w nich miejsca do prowadzenia animacji czytelniczej. Do tego dochodzą również wysokie koszty utrzymania, między innymi z uwagi na ogrzewanie gazem — wyjaśniła Joanna Urbaniak.

Powyższe argumenty miały zdecydować o wszczęciu procedury restrukturyzacyjnej.

— Zgodnie z nią organizator zobowiązany jest 6 miesięcy wcześniej podać do publicznej wiadomości — w formie uchwały informację o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem. W tej kwestii organizator uzyskał także pozytywną opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która sprawuje nadzór merytoryczny — wskazała Urbaniak.



Urząd Miejski w Elblągu poinformował, że wskutek reorganizacji filii bibliotecznych nikt nie straci zatrudnienia, bo dotychczasowi pracownicy filii przeszli na rentę i emeryturę.