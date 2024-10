W sobotę charytatywna zbiórka elektrośmieci na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu

Mieszkańcy Elbląga i okolic będą mogli bezpłatnie oddawać zepsute lub niepotrzebne urządzenia w godzinach od 8.00 do 18.00. Każdy kilogram zebranych elektrośmieci oznacza środki finansowe dla elbląskiego schroniska, prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

– Nieubłaganie zbliża się zima, a co za tym idzie, znacznie wzrosną koszty utrzymania zwierząt w schronisku. Zebrane dzięki zbiórce pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć na zakup specjalistycznej karmy dla zwierząt chorych oraz leków i szczepionek. Potrzeby są ogromne. Obecnie pod opieką schroniska znajduje się około 170 psów i aż 110 kotów. Dlatego bardzo liczymy na mieszkańców Elbląga i okolic. Dla nas ważny będzie każdy kilogram oddanych elektrośmieci. Wspierając w ten sposób podopiecznych schroniska, pomagasz chronić środowisko – mówi Agnieszka Wierzbicka, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu.

Zbiórka będzie obejmować zarówno duży sprzęt RTV i AGD, jak i małe elektrośmieci. Mieszkańcy będą mogli oddawać pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, stare telefony, suszarki, tostery, czytniki czy laptopy. W tym przypadku im więcej, tym lepiej. Przekazane elektroodpady trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

– Zbiórka na rzecz podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt to doskonała okazja do zrobienia domowych porządków. A jest co porządkować. Według GFK Polonia w polskich domach może zalegać nawet 20 milionów sztuk elektrośmieci. Dlatego zachęcam mieszkańców Elbląga i okolic do włączenia się w akcję. W ten sposób pomożemy zwierzętom, środowisku naturalnemu i naszemu zdrowiu. Elektrośmieci zawierają w sobie groźne dla człowieka substancje, jak kadm, lit czy nikiel – mówi Anna Podsiadło z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Fundacja Odzyskaj Środowisko