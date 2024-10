Już za dwa tygodnie Elbląg znów stanie się stolicą tańca. Przed nami 24. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup

Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” wydarzenie to nie tylko podnosi prestiż Elbląga jako centrum kulturalnego, ale również umacnia jego pozycję jako znaczącego miejsca na mapie europejskich tanecznych wydarzeń.

„Baltic Cup” to coroczne święto dla miłośników tańca z całego świata, które od lat gromadzi najlepsze taneczne talenty. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na wysoki poziom rywalizacji, ale także dzięki obecności wybitnych sędziów oraz międzynarodowych par, które zawalczą o tytuły mistrzowskie.

Na parkiecie zobaczymy znakomite pary taneczne reprezentujące różne kraje, które przez dwa dni będą rywalizować w różnych kategoriach. Sędziowie, których doświadczenie i kompetencje są gwarantem sprawiedliwej oceny, zapewnią uczestnikom uczciwą szansę na wywalczenie prestiżowych tytułów.

Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid" w Elblągu, podkreśla znaczenie Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Baltic Cup" dla miasta:

– Baltic Cup to nie tylko wydarzenie sportowe, ale prawdziwa uczta dla miłośników tańca. Przyciągając elitarne międzynarodowe pary i cenionych sędziów, festiwal umacnia reputację Elbląga jako centralnego punktu tanecznej Europy.

Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 tańcach, będące integralną częścią festiwalu, dodają mu dodatkowego prestiżu i przyciągają młode talenty z całego kontynentu. To idealna okazja dla młodych tancerzy do zdobycia cennego doświadczenia i międzynarodowej sławy na tanecznej scenie.

Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup" nie tylko promuje taniec jako sztukę, ale również wpisuje Elbląg na stałe na mapę europejskich wydarzeń tanecznych. Dla miłośników tańca oraz uczestników festiwal stanowi niepowtarzalną okazję do prezentacji swoich umiejętności i spotkania z najlepszymi w branży. Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar.