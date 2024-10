Elbląg: Mały Bieg Niepodległości 2024 z dodatkową pulą miejsc!

Mały Bieg obejmuje sześć różnych dystansów, od 50 do 500 metrów, które będą rozgrywane w malowniczej scenerii Starego Miasta, wzdłuż ulicy Wodnej i Bulwaru Zygmunta Augusta. W biegu mogą wziąć udział dzieci od 0 do 14 lat, a każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, z którym dumnie wróci do domu.

- Jak tylko wyczerpała się pierwsza pula 500 miejsc, otrzymywaliśmy telefony i wiadomości z pytaniami o dodatkowe pakiety dla dzieci. Żadna edycja Biegu Niepodległości nie liczyła 700 dzieci, więc czemu by tego nie zmienić przy jubileuszowej? To ostatnia szansa na zapisanie dziecka, więcej miejsc już na pewno nie będziemy mogli dodać, więc warto się pospieszyć i już dzisiaj zagwarantować udział dziecku w tym wyjątkowym, patriotycznym wydarzeniu – mówi Natalia Szrama, kierownik Organizacji Imprez i Marketingu w MOSiR.

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

MOSiR Elbląg