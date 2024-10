Przygotuj się do Elbląskiego Biegu Niepodległości 2024 z Bartnicki Team Elbląg

Do 10. Elbląskiego Biegu Niepodległości zostały ponad 2 tygodnie. Osoby, które chcą dobrze przygotować się do zawodów oraz planują wykręcić jak najlepszy czas, zachęcamy do wzięcia udziału w darmowych treningach organizowanych przez MOSiR oraz Bartnicki Team Elbląg.