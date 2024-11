Kto zastąpi Leonarda Krasulskigo? PiS w sobotę wybierze nowego szefa okręgu

Leonard Krasulski przez blisko 20 lat sprawował funkcję szefa regionu PiS w okręgu nr 34 obejmującym między innymi Elbląg oraz powiaty elbląski, braniewski i bartoszycki. Jak udało nam się ustalić, poseł nie zabiega o następną kadencję. Spekuluje się, że nowym prezesem okręgu ma zostać Andrzej Śliwka, obecny poseł PiS i były kandydat na prezydenta Elbląga. Mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość chce odmłodzić swoje struktury okręgowe i postawić na świeże i energiczne osoby, co widać po działaniach partii w całym kraju. Czego by nie powiedzieć o pośle Śliwce, to nie można odmówić mu pracowitości i zapału do działania. Jest najaktywniejszym posłem wybranym w okręgu nr 34. W obecnej kadencji złożył 79 interpelacji poselskich i 73 razy wystąpił podczas posiedzeń Sejmu. Podczas zjazdu ma zostać wybrany także nowy zarząd okręgu nr 34. Radny Rafał Traks w rozmowie z nami potwierdził złożenie swojej kandydatury.Wiemy też, że w najbliższych miesiącach w całym regionie odbędą się wybory władz miejskich i powiatowych. Tu partia również chce postawić na świeżą krew. Wśród osób, które chciałyby pełnić funkcję przewodniczącego w Elblągu, najczęściej wymienia się Rafała Traksa, elbląskiego radnego z klubu PiS. Jednak partia, szukając odświeżenia, może postawić także na najmłodszych elbląskich radnych – Michała Rutkowskiego czy Sebastiana Czyżyka-Skoczyka. Do tej pory funkcję przewodniczącego w Elblągu sprawował Marek Pruszak, wieloletni elbląski radny, jednak w ostatnim czasie zrezygnował z niej. Nadal pozostanie jednak szefem elbląskiego klubu PiS w Radzie Miejskiej.