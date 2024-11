Dominik Arim – podopieczny elbląskiego studia wokalnego zaśpiewa na Eurowizji Junior 2024

Dominik Arim ma 11 lat. Swoja muzyczną przygodę rozpoczął w wieku 5 lat. Uwielbia piosenkę "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Uczy się gry na trąbce w Szkole Muzycznej oraz gry na fortepianie, ale to śpiew jest jego największą pasją. Chłopiec brał udział w 7. edycji programu „The Voice Kids”, gdzie doszedł do półfinału. Lubi też taniec. Swoje talenty rozwija w Studiu Artystycznym Katarzyny Panicz "Szalone" i "Szalone Małolaty" w Elblągu.

Transmisja koncertu finałowego rozpocznie się w sobotę 16 listopada o godz. 18:00 w TVP2, TVP Polonia i na https://vod.tvp.pl/. Oddać głos na Dominika można zarówno z Polski, jak i z dowolnego miejsca na świecie. Głosowanie możliwe będzie wyłącznie poprzez stronę www.jesc.tv. Zagłosować będzie można w trakcie koncertu, po zaprezentowaniu wszystkich występów, przez 15 minut.







Młody artysta z Bobowa w województwie pomorskim zyskał uznanie jury i publiczności podczas krajowych eliminacji, zachwycając swoim talentem wokalnym i sceniczną charyzmą. Dominik Arim jest pierwszym chłopcem, który reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior. Został wybrany w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024". Już w sobotę 16 listopada wystąpi w Madrycie w hali Caja Mágica i podczas 22. odsłony Eurowizji Junior będzie reprezentować Polskę z piosenką "All Together" za którą odpowiadają Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski. Tekst piosenki opowiada o jedności i wspólnej sile, która może przekształcić świat na lepsze. Naszego reprezentanta wokalnie przygotowuje nauczycielka śpiewu Katarzyna Panicz z Elbląga, a reżyserką występu jest Agnieszka Krotka-Żmijewska. Niektórzy mogą kojarzyć Dominika Arima z programu "The Voice Kids". Chłopiec wziął udział w 7. edycji muzycznego show i podczas Przesłuchań w Ciemno wykonał piosenkę Lady Gagi "Hold My Hand" z filmu "Top Gun: Maverick", a wszyscy jurorzy odwrócili fotele w jego stronę. Dominik zachwycał nie tylko jurorów swoim wokalem, ale także publiczność i koniec końców dotarł do półfinału.Młody artysta z Bobowa w województwie pomorskim zyskał uznanie jury i publiczności podczas krajowych eliminacji, zachwycając swoim talentem wokalnym i sceniczną charyzmą. Dominik Arim jest pierwszym chłopcem, który reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior. Został wybrany w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024". Już w sobotę 16 listopada wystąpi w Madrycie w hali Caja Mágica i podczas 22. odsłony Eurowizji Junior będzie reprezentować Polskę z piosenką "All Together" za którą odpowiadają Aldona Dąbrowska i Sławomir Sokołowski. Tekst piosenki opowiada o jedności i wspólnej sile, która może przekształcić świat na lepsze. Naszego reprezentanta wokalnie przygotowuje nauczycielka śpiewu Katarzyna Panicz z Elbląga, a reżyserką występu jest Agnieszka Krotka-Żmijewska.

— To niezwykle utalentowany młody wokalista. Dominik to tytan pracy, który do swoich artystycznych obowiązków podchodzi naprawdę zawodowo i metodycznie. Napawa nas to dumą i podziwem, jednak tym, co w Dominiku ujmuje nas najbardziej jest jego wyjątkowa wrażliwość, prawda i autentyczność przeżywanych na scenie emocji — podkreśla pani Katarzyna Panicz.

— Z naszej strony zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy, żeby pomóc mu się przygotować do tego wyjątkowego dnia, reszta jest już w rękach jury i Waszych. Tak jak pisałyśmy, bardzo prosimy o wysyłanie smsów na Dominika bo wiemy, że naprawdę zasłużył na to wyróżnienie i ma szansę wygrać nie tylko przesłuchania, ale wierzymy też, że może wygrać ten niezwykły międzynarodowy konkurs. Niech usłyszy o nim cały świat!

Podczas występu konkursowego u boku Dominika na scenie zatańczą Alicja Chmiel, Zuzanna Ciesiun, Wiktoria Majchrzak i Sophie Mosanya. Za przygotowanie choreografii i wybór tancerzy odpowiada hiszpańskie studio Santiago Bellego, a reżyserią występu w Madrycie zajmuje się Agnieszka Żmijewska.

— Jestem bardzo szczęśliwy, że jesteśmy w końcu w Madrycie! Już nie mogę doczekać się występu na scenie, ale czekam również na paradę z flagami. Cieszę się też, że poznałem już wszystkich reprezentantów z innych krajów! Bardzo szybko — pomimo bariery językowej — znaleźliśmy wiele wspólnych tematów i świetnie się razem bawimy — pisze na mediach społecznościowych Dominik.



Joanna Karzyńska