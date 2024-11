Mikołajki na lodowisku Helena. Będą konkursy z nagrodami i świąteczna zabawa

Już w niedzielę 8 grudnia Lodowisko Helena zamieni się w prawdziwie świąteczną krainę. „Mikołajki na lodzie” to idealna okazja, żeby rozpocząć odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia w wyjątkowym klimacie. Czekają na Was gry, konkursy, dużo dobrej zabawy i oczywiście najlepsze świąteczne hity. Pojawi się też specjalny gość, którego nikomu nie trzeba przedstawiać.