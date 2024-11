Elbląg: Biały bus będzie czekał na pokrzywdzonych w wyniku przestępstw

Inicjatywa ta ma na celu wspieranie osób dotkniętych przestępstwami, udzielanie porad prawnych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy. Na miejscu dyżur pełnić będą trzej policjanci: funkcjonariusz pionu kryminalnego, dzielnicowy oraz koordynator procedury Niebieskiej Karty. Każdy z nich jest przygotowany, aby odpowiedzieć na pytania i zaoferować wsparcie osobom potrzebującym.

Biały bus, w którym zorganizowano punkt pomocy, to przestrzeń, gdzie można porozmawiać z policjantami w dyskretnej atmosferze. To także okazja, by dowiedzieć się, jak skutecznie reagować na przemoc i przestępczość oraz jakie kroki podjąć, aby chronić siebie i swoich bliskich.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic, którzy potrzebują pomocy, wsparcia lub po prostu chcą dowiedzieć się więcej o działaniach policji na rzecz ofiar przestępstw. Mobilny punkt to ważny krok w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa i zaufania.

KMP Elbląg