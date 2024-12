Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy 2024: Rozświetlenie choinki i św. Mikołaj na łodzi [ZDJĘCIA]

Święty Mikołaj przypłynął do Elbląga na łodzi, by dołączyć do wspólnego rozświetlenia choinki na Starym Mieście. Powitali go elblążanie, którzy tłumnie przybyli na rozpoczęcie Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W naszym mieście zapanowała już świąteczna atmosfera.