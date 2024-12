Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy: Wspólna wigilia z prezydentem na zakończenie jarmarku [ZDJĘCIA]

Chętnych, by skosztować świątecznego bigosu i ryby po grecku podanych z rąk prezydenta Elbląga nie brakowało. Kolejka do stoiska, przy którym wydawano potrawy, zaczęła ustawiać się już po godz. 14. Do samego końca jarmarku na Starym Mieście przewijały się tłumy odwiedzających. Frekwencja była na tyle wysoka, że śmiało można napisać, iż mieszkańcy Elbląga potrzebowali takiego wydarzenia.

