Elbląg: Policjanci weszli do mieszkania 21-latka. Grozi mu do 10 lat więzienia

Do zatrzymania doszło we wtorek 28 stycznia, gdy policjanci weszli do jednego z elbląskich mieszkań.

Po przeszukaniu zabezpieczono nielegalne substancje, a mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, a zgromadzony materiał dowodowy trafi do sądu.