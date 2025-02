Urząd Morski w Gdyni unieważnił przetarg na budowę toru wodnego prowadzącego do portu w Elblągu. Co poszło nie tak?

Postępowanie przetargowe, które zostało wszczęte 31 grudnia 2024 roku, dotyczyło przygotowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego nad budową toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku od punktu P1 do punktu Port. Niestety, jak wykazała analiza przeprowadzona przez Urząd Morski w Gdyni, ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stanowiło naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nieprawidłowości w oszacowaniu kosztów

Kolejnym problemem okazało się błędne oszacowanie wartości zamówienia. Po otwarciu ofert 20 stycznia 2025 r. okazało się, że złożone propozycje cenowe wynosiły 1 085 130,60 zł brutto,1 530 298,66 zł brutto i 497 400,00 zł brutto.

Średnia cena ofert wyniosła 1 037 609,75 zł brutto, co po ponownej analizie wskazało na niedoszacowanie wartości zamówienia o około 64 000 zł. W konsekwencji nieprawidłowe oszacowanie przedmiotu zamówienia doprowadziło do publikacji ogłoszenia w niewłaściwym miejscu, a powstała wada proceduralna okazała się niemożliwa do usunięcia.

Urząd Morski w Gdyni unieważnił przetarg na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, który przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy oraz na podstawie art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym umowa podlega unieważnieniu, jeśli zamówienie zostało udzielone z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązków publikacyjnych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Co dalej z inwestycją?

Decyzja o unieważnieniu przetargu oznacza, że Urząd Morski w Gdyni będzie musiał przeprowadzić nowe postępowanie, tym razem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi publikacji ogłoszeń oraz prawidłowego oszacowania wartości zamówienia. Nie podano, jednak kiedy ponownie zostanie ogłoszony przetarg ani czy wpłynie to na harmonogram realizacji inwestycji.

Realizacja robót na odcinku toru wodnego na rzece Elbląg o długości ok. 1 km to jest od punktu P2 (zlokalizowanego w miejscu rozwidlenia rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego) do punktu Port (zlokalizowanego na wysokości mostu Unii Europejskiej) to V i ostatni etap budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Przypomnijmy, że od stycznia 2024 roku prowadzone są prace przy pogłębianiu rzeki Elbląg, realizowane w ramach IV etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa swoim zakresem obejmuje wykonanie kolejnego odcinka toru wodnego o głębokości 5 m. Na odcinku P1 (na wysokości oczyszczalni ścieków) do P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego).

EG