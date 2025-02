Drużyna na start, Bieg Piekarczyka czeka na Was!

Czy sport może łączyć ludzi? Oczywiście! A najlepszym dowodem na to jest XVI Elbląski Bieg Piekarczyka, który po raz kolejny daje możliwość wspólnego startu w kategorii drużynowej. To nie tylko wyzwanie sportowe, ale również świetny sposób na integrację i dobrą zabawę. Zapisz się już dziś!

W tym roku organizatorzy ponownie zapraszają firmy, stowarzyszenia, instytucje oraz grupy przyjaciół, które chcą zmierzyć się z 10-kilometrowym dystansem w wyjątkowej atmosferze. Bieg drużynowy to doskonała okazja, by wspólnie walczyć o jak najlepszy wynik i przeżyć niezapomniane emocje na trasie. Startując w drużynie, można liczyć na wsparcie i motywację na każdym kilometrze. Wspólny cel i doping sprawiają, że zmęczenie staje się mniej odczuwalne, a satysfakcja z ukończenia biegu jest jeszcze większa. Sportowa rywalizacja nabiera innego wymiaru, gdy liczy się nie tylko indywidualna wytrzymałość, ale także współpraca całego zespołu.



Jak dołączyć do rywalizacji drużynowej?

Aby wziąć udział w biegu drużynowym, należy zebrać zespół liczący co najmniej pięć osób, których wiek wynosi minimum 16 lat. Każdy uczestnik rejestruje się indywidualnie, podając nazwę swojej drużyny w formularzu. Po skompletowaniu składu i zapisaniu się wszystkich zawodników należy wysłać listę uczestników na adres imprezy@mosir.elblag.eu. Opłata startowa wynosi 60 zł od osoby, jeśli rejestracja zostanie dokonana do 28 lutego. O zwycięstwie decyduje suma czasów pięciu najszybszych zawodników – im niższy wynik, tym wyższa lokata w klasyfikacji. Dla trzech najlepszych drużyn organizatorzy przygotowali pamiątkowe puchary.

Szczegóły, regulamin oraz zapisy dostępne są na stronach: mosir.elblag.eu, oraz biegpiekarczyka.pl.

Organizatorzy XVI Elbląskiego Biegu Piekarczyka: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

MOSiR Elbląg