To już czwarta karetka dla Szpitala Miejskiego w Elblągu od firmy z Malborka

— Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy tą karetką wesprzeć Szpital Miejski w Elblągu, dla którego najważniejsze jest ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Cieszymy się, że możemy dołożyć małą cegiełkę w postaci tej karetki. Mamy nadzieję, że będzie pomagała ratować zdrowie i życie pacjentów. Zdrowie jest najważniejsze — nikogo nie trzeba o tym przekonywać — a pomoc w postaci sprzętu, który przekazujemy, pozwala ratować życie w lepszy sposób. Chcielibyśmy podziękować całemu personelowi, wszystkim lekarzom, medykom, pielęgniarkom, za to, że każdego dnia ratują nasze życie i pomagają w tym, żebyśmy byli zdrowi. Mamy nadzieję, że ten sprzęt pozwoli państwu lepiej wypełniać swoją pracę i zawsze będzie dojeżdżał do celu — przekazał Krzysztof Kwiatkowski, wiceprezes zarządu firmy Leier.

Zadowolenia nie krył też prezydent Elbląga.

— Wszyscy wiedzą, co robiłem wcześniej w swoim życiu zawodowym: 23 lata jeździłem karetkami. Bardzo się cieszę, że szpital wzbogacił się już o czwarty pojazd od firmy Leier. Bardzo dziękuję za to i cieszę się, że ambulans będą mogli użytkować pracownicy szpitala. Myślę, że rzeczywiście działania personelu będą ratowały ludzkie życie i zdrowie, co jest bezcenne — powiedział Michał Missan.

Karetka będzie wykorzystywana do przewozu i transportu pacjentów pomiędzy szpitalami, do których są kierowani na różne badania. Będzie też służyła do tego, aby pacjentów z niepełnosprawnościami po pobycie w szpitalu odwieźć do domu. Warto dodać, że pojazd posiada rampę transportową.

To już czwarta karetka transportowa, którą firma Leier z Malborka przekazała elbląskiemu Szpitalowi Miejskiemu. Przypomnijmy, że pierwszy pojazd został podarowany w 2017 roku, a dwa kolejne w 2018 i 2019 roku. To samochód marki Volkswagen Transporter o wartości 78 tys. zł. Został zakupiony przez darczyńców od austriackiego Czerwonego Krzyża.