Oklepane tematy to wyzwanie dla twórcy! Od ilustracji do malarstwa, czyli artystyczna podróż Ewy Boguckiej-Pudlis [ROZMOWA]

— Myślę, że to było zapisane w gwiazdach, że pójdę tą drogą. I właściwie nie zbaczałam z kursu, chociaż po drodze chciałam być leśniczym, weterynarzem, baletnicą, a nawet zakonnicą. Zaczęło się od bogato ilustrowanych książeczek dla dzieci. Wczesne dzieciństwo. To były moje pierwsze obrazy, jeszcze nienamalowane. Gdy byłam w wieku przedszkolnym, mój ojciec dużo podróżował. Powstawały z tych wypraw albumy ze zdjęciami i widokówkami z Chin, Wietnamu, Egiptu, Maroka, Wysp Kanaryjskich, Francji, Hiszpanii i ZSRR... Foldery, czasopisma i inne zagraniczne cudeńka. To był dla mnie fascynujący i egzotyczny świat! To mnie formowało jako człowieka i przyszłego twórcę. Było też kilka albumów o sztuce w domowej bibliotece: Leon Wyczółkowski, Ermitaż, Albrecht Dürer, Maja Berezowska. Ja rosłam i albumów też przybywało: Józef Chełmoński, Jacek Malczewski. Potem było Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie w latach 1975-1980, dokąd pojechałam pobierać nauki z Mazur, z Nidzicy, gdzie ówcześnie mieszkałam, a następnie Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1980-1986), obecnie ASP. Po studiach długo zajmowałam się ilustracją książkową, co było pokłosiem moich wczesnych, dziecięcych fascynacji ilustracją w literaturze dla dzieci i młodzieży. Książeczka Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją” to chyba najbardziej znana czytelnikowi lektur szkolnych pozycja z moimi ilustracjami lat 90 i 2000. Do dzisiaj jest w bibliotekach, wydana przez warszawskie wydawnictwo Kama. Wyparła inne opracowania tej pozycji z bibliotek. Po długiej nieobecności (z małymi wyjątkami) wróciłam do malarstwa sztalugowego w 2008 r.— To raczej domena krytyków sztuki — nadawanie etykiet artystom i ich dziełom. Jeżeli chodzi o formę, to trzymam się świata realnego, przedstawiającego. Jak każdy artysta interpretuję rzeczywistość po swojemu, coś dodając, coś odejmując. Dążę w malarstwie do harmonii barw i kształtów. Bardzo ważnym elementem pracy jest światło i specyficzna dla mnie świetlistość całości. Ale zawsze na początku jest kompozycja, od niej zaczynam obraz. To jest jak fundament w budynku — jak się wkradnie błąd, to dom się zawali.