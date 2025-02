Elbląg: Straż miejska na tropie nielegalnego spożywania alkoholu

Strażnicy miejscy w Elblągu na co dzień podejmują interwencje związane z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2024 roku przeprowadzili 1 223 kontrole miejsc, gdzie regularnie dochodzi do spożywania alkoholu w sposób niezgodny z prawem. W związku z tym podjęli 877 interwencji wobec osób łamiących przepisy, a także dokonali 346 kontroli sklepów monopolowych, sprawdzając, czy nie dochodzi tam do spożywania alkoholu w obrębie placówek handlowych.

Interwencje wobec osób bezdomnych

Efektem przeprowadzonych działań było nałożenie 80 mandatów karnych, pouczenie 413 osób oraz skierowanie pięciu wniosków o ukaranie do sądu. Strażnicy nie tylko karali sprawców wykroczeń, ale także podejmowali działania wobec osób bezdomnych, które często są związane z problemem spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W 2024 roku funkcjonariusze przeprowadzili 355 czynności dotyczących osób bezdomnych – dwie osoby przewieziono do Miejskiego Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych, 24 osoby skierowano do noclegowni, a 17 osób trafiło do Policyjnej Izby Zatrzymań w celu wytrzeźwienia.

Nowy rok nie przyniósł zmniejszenia skali problemu. W 2025 roku strażnicy interweniowali już 58 razy wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, nakładając dwa mandaty i udzielając 40 pouczeń. Kontroli doczekały się również miejsca, w których regularnie dochodzi do naruszeń przepisów – strażnicy sprawdzili 30 takich lokalizacji oraz przeprowadzili 38 kontroli sklepów monopolowych.

Problem nie tylko latem

Choć mogłoby się wydawać, że problem nielegalnego spożywania alkoholu nasila się głównie w okresie letnim, statystyki pokazują, że interwencje są konieczne przez cały rok. Straż Miejska w Elblągu nieustannie patroluje miasto, dbając o przestrzeganie przepisów i podejmując działania prewencyjne.

Interwencje związane z alkoholem to nie tylko kary i mandaty – w wielu przypadkach strażnicy mierzą się z osobami, które są w stanie upojenia zagrażającym ich zdrowiu, a nawet życiu. Ich działania często pozwalają uniknąć tragedii i zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom spożywającym alkohol, jak i mieszkańcom miasta.