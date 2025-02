Elbląg: 12 kolizji w jeden dzień. Kierowcy, bądźcie ostrożni!

Na S7 pod Elblągiem 31-latka wpadła w poślizg i uderzyła w barierę. Była to już dwunasta kolizja odnotowana tego samego dnia. Policja apeluje o ostrożność – warunki na drogach są trudne, a śliska nawierzchnia sprzyja wypadkom.

W piątek 14 lutego po godz. 19 na drodze ekspresowej S7, około 3 km przed zjazdem do Elbląga, doszło do kolizji. 31-letnia kobieta kierująca samochodem suzuki straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i uderzyła w barierę ochronną. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pojawili się policjanci, a służby przystąpiły do usuwania pojazdu. Wystąpiły niewielkie utrudnienia w ruchu.

Była to już dwunasta kolizja odnotowana tego dnia przez elbląskich funkcjonariuszy. Warunki drogowe są wyjątkowo trudne – mokra, a miejscami oblodzona nawierzchnia sprzyja poślizgom.

Jak uniknąć podobnych zdarzeń? Policja apeluje do kierowców o zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Zimowa aura wymaga szczególnej ostrożności.

red.