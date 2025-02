Wysoczyzna Elbląska od A do Z 2025: B jak bitwa na Zalewie Wiślanym

Zwycięstwo na Zalewie Wiślanym miało olbrzymie znaczenie. Po pierwsze, zablokowało Krzyżakom możliwość zaopatrzenia Gniewu, co doprowadziło do kapitulacji miasta. Po drugie, dało Polakom kontrolę nad Zalewem Wiślanym i utrudniło zakonowi krzyżackiemu prowadzenie dalszych działań w regionie.

Wysoczyzna Elbląska zaskakuje tajemniczymi leśnymi ścieżkami i panoramicznymi widokami. Liczne szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie wzgórza między Elblągiem a Tolkmickiem, dlatego poświęcamy im cykl „Poznaj Wysoczyznę Elbląską od A do Z!”, który specjalnie dla naszych Czytelników tworzy zespół Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

B jak bitwa na Zalewie Wiślanym







W tym odcinku „Wysoczyzny Elbląskiej od A do Z" poruszymy kwestie jednego z największych starć polskiego średniowiecza, które miało miejsce na wodach Zalewu Wiślanego. Oczywiście mowa o bitwie na Zalewie Wiślanym, stoczonej 15 września 1463 roku. Była ona kluczowa podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466) między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim. Jej wynik znacząco wpłynął na przebieg konfliktu, przybliżając Polskę do ostatecznego zwycięstwa. Bitwa stoczona została w odległości ok. 10 kilometrów od Elbląga pomiędzy flotą wielkiego mistrza krzyżackiego Ludwika von Erlichshausena a flotą gdańską i elbląską.

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy polski dowódca Piotr Dunin zdecydował się oblegać Gniew – ważne miasto kontrolowane przez zakon. Krzyżacy, nie chcąc dopuścić do jego utraty, wysłali flotę liczącą 44 okręty. Wyruszyły one z Królewca i przez Zalew Wiślany kierowały się na południe, planując połączenie z wojskami lądowymi. Tymczasem połączone siły Gdańska i Elbląga postanowiły przeszkodzić w tej operacji. Ich flota była mniejsza – liczyła około 30 statków – ale przewyższała przeciwników doświadczeniem i sprytem.

Już 14 września 1463 roku doszło do pierwszych starć. Następnego dnia floty spotkały się w okolicach Suchacza, malowniczej miejscowości położonej nad Zalewem Wiślanym i otoczonej Wysoczyzną Elbląską. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały Krzyżakom – ich okręty były stłoczone przy brzegu, co ułatwiło zadanie polskim jednostkom. Po artyleryjskim ostrzale doszło do abordażu, a polscy marynarze szybko rozprawili się z załogami przeciwnika. Krzyżacy ponieśli całkowitą klęskę – stracili wszystkie statki, a ponad 1000 ich ludzi zginęło.

Zwycięstwo na Zalewie Wiślanym miało olbrzymie znaczenie. Po pierwsze, zablokowało Krzyżakom możliwość zaopatrzenia Gniewu, co doprowadziło do kapitulacji miasta. Po drugie, dało Polakom kontrolę nad Zalewem Wiślanym i utrudniło zakonowi krzyżackiemu prowadzenie dalszych działań w regionie. To zwycięstwo pokazało też, że mimo mniejszej liczebności floty polskie siły mogły skutecznie przeciwstawiać się potędze Krzyżaków.

Dziś Suchacz i okolice to miejsce, gdzie można poczuć klimat tej epickiej walki. To właśnie tutaj natura i historia łączą się w jedno, przypominając o tych ciekawych wydarzeniach sprzed wieków. Co ciekawe, bitwę z 1463 roku upamiętnia pomnik w centrum Suchacza z 1961 roku, odsłonięty w ramach obchodów milenium państwa polskiego.

Kamil Zimnicki, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej