„Stosunki na szczycie”… czyli miłosne zagadki za nasze podatki! Bałtycki Teatr Różnorodności zaprasza do Braniewa na komedię damsko-męską

Co: Spektakl „Stosunki na szczycie”… czyli miłosne zagadki za nasze podatki!

Gdzie: Braniewskie Centrum Kultury

Kiedy: 28 lutego, godz.19.00

Bilety dostępne na stronie bilety.btr.pl







„Stosunki na szczycie”… czyli miłosne zagadki za nasze podatki!

Sir Clive Partridge – wyższy urzędnik Brytyjskiej Komisji Wspólnego Handlu – dostał właśnie życiową szansę na awans. Wszystko zależy jednak od rekomendacji Jacquesa Berri, purytańskiego komisarza tegoż departamentu, który ma nominować Sir Clive’a na swojego następcę. Mogłoby się wydawać, że wszystko jest już ustalone… Jednak w wynajętym paryskim mieszkaniu niespodziewanie pojawia się piękna Astrid! Mieszkanie natomiast okazuje się śmiertelną pułapką. Czy urzędnikowi brytyjskiej ambasady uda się rozwiązać piętrzące się trudności i zdobyć wymarzone stanowisko? Ile ostatecznie kobiet chowa się za licznymi drzwiami? Dlaczego niszczarka do dokumentów wbudowana jest w ścianę i jak wyglądają nowe robocze kombinezony eurohydraulików? Dowiecie się tego, oglądając najnowszą komedię Bałtyckiego Teatru Różnorodności! "Stosunki na szczycie" to pełna zwrotów akcji opowieść o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami polityki. Kiedy kłamstwa, zdrady i tajne układy wychodzą na jaw, robi się naprawdę gorąco... i bardzo śmiesznie! Zapraszamy do świata, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje, a każde kłamstwo ma swoje – zazwyczaj przezabawne – konsekwencje.