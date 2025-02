Kolizja na Browarnej. Kobieta wjechała na czerwonym świetle i zderzyła się z tramwajem

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że zarówno tramwaj, jak i kierująca oplem 54-letnia kobieta poruszali się w tym samym kierunku – od strony Browarnej w kierunku Trasy Unii Europejskiej.

Do zderzenia doszło na rondzie NSZZ „Solidarność”. Najprawdopodobniej kobieta wjechała na czerwonym świetle, co doprowadziło do kolizji z tramwajem. Badanie wykazało, że była trzeźwa.red.