Prezydent Michał Missan: Walczymy o odmrożenie unijnych funduszy, ale port w Elblągu nie będzie konkurencją dla Gdańska

Prezydent Elbląga Michał Missan oraz marszałek województwa Marcin Kuchciński starają się o odblokowanie 200 mln zł z funduszy unijnych na rozwój portu w Elblągu. W planach są m.in. budowa nowego terminalu przeładunkowego przy ul. Żytniej oraz modernizacja dróg w celu poprawy połączenia z portem. Środki zostały zablokowane przez Komisję Europejską. Powodem jest brak konsultacji środowiskowych z unijnymi instytucjami podczas realizacji przekopu Mierzei Wiślanej. Dodatkowo, Komisja ma też wątpliwości dotyczące opłacalności inwestowania w elbląski port.

Negocjacje z Komisją Europejską potrwają do końca marca. Po ich zakończeniu Komisja będzie miała cztery miesiące na podjęcie decyzji, co oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie odblokowania funduszy na port mogą zapaść w drugiej połowie roku.

Wizyta w Brukseli

Kilka dni temu prezydent Michał Missan wraz z europosłem Jackiem Protasem i marszałkiem Marcinem Kuchcińskim udali się do Brukseli, gdzie spotkali się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. To właśnie ta instytucja będzie opiniować wniosek o odblokowanie funduszy, złożony do Dyrekcji ds. Regionów.

— Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać z całą dyrekcją na temat przyszłości naszego portu, bo jedna rzecz to są inwestycje, a druga rzecz to trochę szersze spojrzenie na to, jakiego rozwoju oczekujemy. Pan prezydent z panem marszałkiem mieli okazję do tego, żeby powiedzieć, jak ta inwestycja jest ważna dla całego naszego regionu. Ja uważam, że też dla całego kraju. O tym, jakie są potencjalne możliwości, również te związane ze współpracą z portem gdańskim — powiedział Jacek Protas.

Europoseł podkreślał, że port w Elblągu pełni też ważną rolę w kontekście bezpieczeństwa kraju i wpisuje się w program Tarcza Wschód, mający na celu uniezależnienie Polski od Rosji i jej kaprysów.

Michał Missan, prezydent Elbląga zapewnił, że pomimo zablokowanych funduszy rozwój portu przebiega zgodnie z założeniami.

— W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się różne informacje dotyczące elbląskiego portu. Pragnę zapewnić i jednocześnie uspokoić, że port w Elblągu rozwija się zgodnie z planem i podąża w dobrym kierunku. Tor wodny zostanie pogłębiony zgodnie z wcześniejszymi założeniami, co umożliwi wpływanie 100-metrowych statków o szerokości 20 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra — powiedział Michał Missan.

Zgodnie z planami obecnego rządu szerokość toru wodnego w dnie ma wynosić 36 metrów, co umożliwi wpływanie statkom bez konieczności asysty holowników. Dodajmy, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, poinformowała, że do połowy 2026 roku dostęp do portu w Elblągu będzie możliwy torem o głębokości 5 metrów i szerokości 22 metrów. Natomiast do połowy 2027 roku planowany jest ruch jednostek torem o szerokości 36 metrów.

Czy port w Elblągu trafi do sieci TEN-T?

Zapytany o możliwość wpisania portu w Elblągu do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, europoseł odpowiedział: — Powiem wprost — obecnie wpisanie portu w Elblągu do sieci TEN-T, czyli europejskiej sieci transportowej, nie jest naszym głównym celem. W skali całej Europy istnieje około 200 mniejszych portów, które potencjalnie mogłyby ubiegać się o takie uwzględnienie. Otwieranie dyskusji na ten temat nie jest naszym celem. Naszym priorytetem jest obecnie modernizacja portu w Elblągu w taki sposób, aby mógł on przyjmować jednostki o określonych parametrach, co pozwoli na zapewnienie obrotu gospodarczego i realny rozwój regionu.

I dodał: — Bądźmy szczerzy — dziś elbląski port będzie pełnił funkcję portu pomocniczego. Nie tworzymy wokół tego projektu nieuzasadnionej otoczki. Stoimy twardo na ziemi i doskonale wiemy, jakie są obecne możliwości elbląskiego portu. Oczywiście, to co wydarzy się za 10,15 czy 20 lat, trudno dziś przewidzieć. Natomiast na ten moment skupiamy się na wykonaniu kluczowych zadań, które już są na dobrej drodze. Mam tu na myśli budowę obrotnicy, pogłębienie toru wodnego oraz inwestycje okołoporowe i drogowe w samym porcie.

Podobnego zdania jest też prezydent Elbląga.

— Dzisiaj nie skupiamy się na tym, żeby do sieci transeuropejskiej wpisać nasz port. Być może kiedyś przyjdzie taki czas. Dzisiaj musimy odmrozić środki, to jest nasz cel. Wiem, że dzisiaj możemy być portem pomocniczym dla Gdańska, a nie portem konkurującym z nimi i w ogóle takiego celu nie mamy. Tak jak pan poseł powiedział, mocno, twardo stąpamy po ziemi i realnie podchodzimy do tematów. Natomiast całe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o tor wodny, nie jest zagrożone i dzisiaj walczymy o środki (— z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur — przyp. red.) zaznaczył Michał Missan.

EG