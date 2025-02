Zostawił psa przywiązanego do stojaka na rowery, teraz zapłaci za to mandat. Straż Miejska w Elblągu przypomina o odpowiedzialności za zwierzęta

W czwartek 27 lutego dyżurny Straży Miejskiej w Elblągu otrzymał zgłoszenie dotyczące psa przywiązanego do stojaka na rowery. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol. Właściciel czworonoga, który pozostawił go bez opieki, został ukarany mandatem karnym.

— Zgodnie z art. 9a ustawy o ochronie zwierząt, każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, szczególnie pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję — przypomina straż miejska.

I dodaje: — Pies to odpowiedzialność — jeśli wybieramy się do sklepu, do którego nie możemy wprowadzić swojego pupila, lepiej zostawić go w domu. Spacer to doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, ale nie należy narażać zwierzęcia na stres i niebezpieczeństwo wynikające z pozostawienia go bez opieki.

red.