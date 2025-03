Radio EL na CD: Archiwalne audycje i unikalne nagrania

W lutym ukazała się kolejna składanka Elbląskiego Archiwum Muzycznego, tym razem poświęcona legendarnej lokalnej stacji – Radiu EL. Album „Radio EL 94,10 FM. Archiwalne Audycje Radia Elbląg (1992-2012)” to wyjątkowy zbiór wybranych audycji, wywiadów, koncertów i dżingli, które przez lata tworzyły niepowtarzalny klimat tej rozgłośni.

Na płycie znalazły się fragmenty audycji „Pogo” i „Mechaniczna Pomarańcza”, a także rozmowy z wieloma osobami związanymi z elbląską sceną muzyczną i artystyczną, m.in. Ryszardem Barszczem, Pawłem Kasperczykiem, Krzysztofem Jaworskim, Krzysztofem Bidzińskim oraz Jarosławem Denisiukiem, który wówczas pełnił funkcję dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL. Nie zabrakło także archiwalnych nagrań z udziałem zespołu Hey – w studiu Radia EL gościli Katarzyna Nosowska, Piotr Banach i Robert Ligiewicz, a rozmowa odbyła się po ich elbląskim koncercie. Na składance można także usłyszeć wywiad z Dariuszem Michalczewskim, zrealizowany przez Krzysztofa Fedaka. Ciekawym materiałem jest również rozmowa z uczniami i nauczycielem Piotrem Imiołczykiem z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, którzy w audycji „Radio w kapciach” prowadzonej przez Agnieszkę Staszewską opowiadali o Świętych Mikołajach.

Jednym z unikatowych nagrań na płycie jest wywiad z amerykańskim zespołem N Sync, w którym udział wzięli Justin Timberlake, Lance Bass, Chris Kirkpatrick, JC Chasez i Joey Fatone. Muzycy przed koncertem w elbląskim klubie Kazamaty wykonali w studiu Radia EL a capella fragment swojego przeboju „Tearin’ Up My Heart”. Na płycie znalazł się także koncert Piotra Kołodziejskiego, występującego jako Sliding PK, który odwiedził studio Radia EL. To tylko niektóre z ciekawostek, które można znaleźć na tej wyjątkowej składance.

Album ukazał się w limitowanej edycji 100 egzemplarzy dzięki współpracy Krzysztofa Bidzińskiego z Elbląskiego Archiwum Muzycznego, Piotra Grdenia z Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Macieja Olewniczaka z Centrum Sztuki Galeria EL, a także byłych radiowców, którzy udostępnili swoje archiwa. Pierwsze 30 egzemplarzy zawiera unikatową naklejkę z historycznym logotypem stacji: Radio EL 92,60 FM.

Osoby zainteresowane składanką mogą skontaktować się poprzez e-mail: redakcja@muzycznyelblag.pl lub za pośrednictwem Facebooka.

Elbląskie Archiwum Muzyczne/red.