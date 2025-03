Gala Nagród Prezydenta Elbląga. Odbierz wejściówkę i zobacz Sound’n‘Grace na żywo!

Nagrody Prezydenta Elbląga to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane od 1991 roku osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju miasta. W tym roku laureaci zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach: Przedsiębiorczość i innowacja, Działalność oświatowa i naukowa, Ochrona zdrowia, Kultura i sztuka, Sport i turystyka, Działalność ekologiczna, Działalność społeczna i charytatywna, Promocja miasta (nowa kategoria) – oraz Inne dziedziny.

To pierwszy raz, kiedy gala odbędzie się w marcu, a nie – jak dotychczas – w styczniu podczas koncertu noworocznego. Decyzja o zmianie terminu ma znaczenie symboliczne – nawiązuje do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Elbląga. 8 marca 1521 roku, według legendy, młody elbląski piekarz ocalił miasto przed najazdem Krzyżaków. Wydarzenie to miało tak duże znaczenie, że przez prawie 250 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, dzień ten był oficjalnym świętem Elbląga. Tegoroczna gala ma nie tylko wyróżnić zasłużonych mieszkańców, ale także przywrócić pamięć o tej ważnej dacie i jej roli w lokalnej tradycji.

Jak zdobyć bezpłatne wejściówki?

Osoby zainteresowane udziałem w gali mogą odebrać bezpłatne wejściówki od 4 marca 2025 roku w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25, pokój 102). Liczba miejsc jest ograniczona, a każdy może otrzymać maksymalnie 2 wejściówki. Organizatorzy postanowili ograniczyć liczbę zaproszeń imiennych, aby zwiększyć dostępność wejściówek dla mieszkańców Elbląga.