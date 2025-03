Zarzuty i dozór policyjny dla byłego sołtysa Kątów Rybackich

Oficer prasowa policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. asp. Karolina Figiel powiedziała, że 38-letni mężczyzna usłyszał w środę zarzuty. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie ciała skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej siedmiu dni o charakterze chuligańskim.

— Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nim — dodała Figiel.

W poniedziałek na drodze wojewódzkiej nr 502 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszło do bójki między dwoma mężczyznami. Nagranie zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim mężczyznę, który wysiada z samochodu osobowego od strony pasażera, podbiega do innego pojazdu i uderza pięściami jego kierowcę.

Według relacji żony poszkodowanego, która zamieściła nagranie w mediach społecznościowych, kierująca audi wyprzedzała trzy auta na łuku drogi, na podwójnej linii ciągłej.

— Jechaliśmy z naprzeciwka. Mąż pokazał kierującej, że jest nienormalna. To spowodowało najwidoczniej oburzenie tego pana, gdyż zawrócili auto i przed Nowym Dworem Gdańskim zajechali nam drogę – napisała.

Po opublikowaniu nagrania wskazywano, że agresywnym mężczyzną jest sołtys wsi Kąty Rybackie – Jacek Z. Informację potwierdził wójt gminy Sztutowo Robert Zieliński.

38-letni mężczyzna został w poniedziałek zatrzymany. Do komisariatu zgłosił się pokrzywdzony 52-latek, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. Zeznał, że przed bójką wykonał gest ręką w kierunku kierującej audi. W wyniku ataku doznał on między innymi urazu szczęki.

We wtorek po południu sołtys wsi Kąty Rybackie złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. 12 marca odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kąty Rybackie. Zostaną wtedy przeprowadzone wybory na nowego sołtysa.

Wcześniej na stronie gminy władze zamieściły komunikat, że "potępiają zachowania, których granice zostały przekroczone".